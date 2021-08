Miguel Cabrera a rejoint une liste restreinte dirigée par Hank Aaron et Babe Ruth

Le Vénézuélien du Tigres de Détroit, Miguel Cabrera arrivé ce dimanche 22 août 2021 à 500 home runs à vie au baseball Ligue majeure de baseball -MLB, rejoignant ainsi une liste restreinte dirigée par Hank Aaron et Babe Ruth.

Miguel Cabrera est devenu le 28e joueur à frapper 500 circuits dans le MLB, ajouté au fait qu’il n’est que le septième Latino à atteindre ce nombre. De plus, il a réussi à rattraper Hank Aaron, Babe Ruth et d’autres légendaires de ce sport en liste de sélection.

Cabrera avec son 500e coup de circuit, il n’est devenu que le neuvième joueur de la Grandes ligues en ayant 500 circuits ou plus et avoir une moyenne à vie de .300 points ou plus, quelque chose qu’un seul Latino avait réalisé : Manny Ramírez de la République dominicaine.

#MLB. Avec son circuit aujourd’hui, Miguel Cabrera devient le 9e joueur de l’histoire avec plus de 500 RH et une moyenne à vie de 0,300+. Ne rien voir de plus et rien de moins qui rejoint (Via @baseball_ref) 👇🏼⚾️🇻🇪 # DetroitRoots pic.twitter.com/7RYA4M3bR1 – Victor Boccone G. (@Vboccone) 22 août 2021

Voici la liste :

Hank Aaron – 755 circuits et 0,305 en moyenne Babe Ruth – 714 circuits et 0,342 en moyenne Willie Mays – 660 circuits et 0,301 en moyenne Manny Ramirez – 555 circuits et 0,312 en moyenne Jimmie Foxx – 534 circuits et 0,325 en moyenne Frank Thomas – 521 circuits et .301 en moyenne Ted Williams – 521 circuits et 344 en moyenne Mel Ott – 511 circuits et en moyenne .304

Miguel Cabrera – 500 circuits et moyenne de .311

Avec son plein tour 500, le Vénézuélien de la Tigres Il rejoint historique et immortel dans le MLB, les joueurs qui, lorsqu’on parle de frappeur, sont une référence dans ce sport appelé baseball.

Maintenant, Miguel Cabrera a pour la vie dans Grandes ligues 2 955 coups sûrs, 500 circuits, 1 785 points produits, 1 498 points et une moyenne de 0,311, des chiffres qui le propulseront peut-être au Temple de la renommée.