Miguel Cabrera bat le record de Brian Giles

Le cogneur vénézuélien Miguel Cabrera record dépassé de promenades de Bryan Giles Dans MLB.

Dimanche, les Orioles de Baltimore et les Tigers de Detroit se sont rencontrés dans le Parc Comerica siège des Bengalis, où les créoles Miguel Cabrera a fait son truc.

Lors de la réunion susmentionnée, il a atteint 1777 points produits et a reçu deux marches pour atteindre 1184, battant dans ce Inscription à l’ancien jardinier Brian Giles, se classant en solo à la 67e position de tous les temps dans les ligues majeures.

Miguel Cabrera a reçu aujourd’hui 2 Bases for Balls avec lesquelles il surpasse Brian Giles dans cette catégorie et se situe à la 67e position de tous les temps avec 1184 BB. Les balades sont l’une des rares catégories où Cabrera n’est pas leader parmi les VE… Bob Abreu en a 1476. Arrivera-t-il ? pic.twitter.com/T0ObA8eQ3e – AJ Torres (@ajtorresd) 1er août 2021

Finalement Miguel est allé 1-o, avec un point marqué et les deux marches que j’ai mentionnées plus tôt et une mouche sacrifice où il a conduit dans la course de 1777 dans le MLB.

Tout cela s’est produit lors de la victoire 6-2 des Tigers de Detroit sur les Orioles, avec qui ils ont divisé la série de 4 matchs du week-end 2-2 à Comerica Park.

Cabrera Même un jour discret, il égale ou dépasse un record, mais cette saison, il attend des moments plus stellaires du Vénézuélien, qui a de plus en plus sa place dans le temple des immortels de Cooperstown.