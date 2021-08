Miguel Cabrera des Tigers atteint un jalon historique du Home Run

Miguel Cabrera a franchi un cap historique pour consolider sa carrière au Temple de la renommée. Dimanche, la star des Detroit Tigers a frappé son 500e coup de circuit en carrière, devenant ainsi le 28e joueur à atteindre cette marque. Cabrera a frappé le circuit du lanceur des Blue Jays de Toronto Steven Match, et le circuit a mis fin à une séquence de huit matchs sans circuit.

« La semaine dernière à Detroit a été difficile. C’était la première fois en cinq ou six ans que je voyais une foule comme ça excitée avec beaucoup d’énergie », a déclaré Cabrera, selon MLB.com. «C’était agréable de voir beaucoup de fans. C’était agréable de voir l’énergie revenir à Comerica Park. Il se passait beaucoup de choses dans ma tête, parce que je veux le faire à Detroit. Mais c’est difficile de frapper des circuits là-bas.

Le 28e joueur de l’histoire de la MLB à frapper 500 circuits. Félicitations, @MiguelCabrera ! pic.twitter.com/ajmOAbVeZg – Detroit Tigers (@tigers) 22 août 2021

Le ballon du circuit a été attrapé par le receveur de l’enclos des Tigers, Tim Remes, et il l’a rendu à Cabrera. “Voir ce que Miguel fait, nuit après nuit, courir après des jalons et offrir des moments spéciaux non seulement à tous nos fans émerveillés de Tiger mais aussi à ses coéquipiers, a été tout simplement incroyable”, a déclaré Christopher Ilitch, qui a succédé à son défunt père, Mike. Ilitch, en tant que propriétaire de l’équipe de Detroit, a déclaré, selon USA Today. “Je pense que tout le monde est excité à ce sujet. Cela a apporté un niveau de respect pour la tradition du jeu et ce que Miguel a fait pour mettre sa place dans l’histoire de ce sport.”

Cabrera a rejoint les Tigers en 2008 après avoir passé ses cinq premières saisons en MLB avec les Marlins de la Floride. Au cours de sa carrière, Cabrera a été nommé All-Star 11 fois et AL MVP deux fois. Il est entré dans l’histoire en 2012 lorsqu’il est devenu le premier joueur depuis 1967 à frapper pour la Triple Couronne. Cabrera a une chance d’atteindre un autre jalon avant la fin de la saison car il n’a besoin que de 45 coups sûrs pour atteindre 3 000 pour sa carrière.

Miguel Cabrera est l’un des 4 joueurs du club des 500 HR qui a également touché pour la Triple Couronne, a remporté un titre des World Series et un prix MVP, avec Jimmie Foxx, Mickey Mantle et Frank Robinson. Personne dans ce groupe n’a 3 000 coups sûrs en carrière, un club dont Miggy est à 45. pic.twitter.com/x7fk5ZvHfE – Statistiques et informations ESPN (@ESPNStatsInfo) 22 août 2021

“Félicitations à Miguel Cabrera pour votre 500e coup de circuit en carrière”, a déclaré Christopher Ilitch dans un communiqué. «En tant que premier joueur des 121 ans d’histoire des Tigers de Detroit à accomplir cet exploit incroyable, notre organisation est ravie, fière et ravie de se joindre à vous pour célébrer ce moment historique. Nous vous remercions pour l’enthousiasme que vous avez apporté au jeu et les souvenirs et la joie que vous avez apportés à nos fans. Et nous vous encourageons tous dans la poursuite de votre prochain jalon, 3 000 visites ! »