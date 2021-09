Miguel Cabrera donne des conseils sur la façon de frapper les circuits

Le cogneur vénézuélien Miguel Cabrera donne Conseil comment ça devrait chauve souris Les coups de circuit dans la MLB.

Dans le club-house des Tigres, une personne qui appelle son oncle pour Miguel (Nous supposons que c’est son neveu, mais il pourrait aussi s’agir d’un coéquipier qui l’appelle comme ça) Il demande s’il a vu où le ballon a atterri quand il a frappé le 500 home run.

Miguel Il répond que non, c’est à ça que servent les vidéos, il se concentre sur le point où il doit frapper la balle, car s’il lève ensuite les yeux pour voir où tombe la balle, cela peut changer sa façon de frapper et l’objectif n’est pas atteint.

Toutes les explications magistrales peuvent être vues dans la vidéo suivante:

L’explication qu’il a donnée Miguel Cabrera parle des raisons pour lesquelles il est déjà entré dans le club des 500 coups de circuit dans les majeures et est sur le point d’entrer dans le groupe des 3 000 coups sûrs.

Tous ses chiffres disent qu’il mérite d’entrer au Temple de la renommée des ligues majeures et la discussion serait de savoir s’il entrera à l’unanimité ou avec quel pourcentage il sera admis au temple des immortels.

Un seul joueur dans toute l’histoire a réalisé un tel exploit Mariano Rivera et celui qui était le plus proche était Derek Jeter qui n’était qu’à un vote d’entrer avec 100% des voix.

Quand ils vont voter pour Cabrera, ils ne peuvent pas prétendre que Miguel Il n’a pas gagné de bague parce qu’il l’a fait avec les Marlins en 2003, frappant le circuit inégalé des World Series contre Roger Clemenens.

Ils ne peuvent pas affirmer qu’il n’a pas remporté de MVP, lorsqu’il l’a fait à plusieurs reprises, y compris lors de la saison 2012 lorsqu’il a remporté la Triple Couronne au bâton.

Il a 4 couronnes au bâton, plus des bâtons d’argent et quelques matchs d’étoiles.

Vous ne pouvez pas lui dire qu’il n’ira pas parce qu’il a été utilisé comme frappeur désigné alors qu’il a joué plus de 800 matchs dans le coin chaud et plus d’un millier au premier but, en plus d’avoir joué dans le champ extérieur au début de sa carrière.

Jusqu’à présent, aucun incident sportif supplémentaire important ne menace son entrée à Cooperstown, à l’exception d’une plainte pour violence domestique qui a été résolue de manière satisfaisante en faveur de la famille. Cabrera et je dis famille, car lorsque les membres ne se séparent pas et parviennent à maintenir l’union, le groupe familial gagne toujours.

Alors, comment ont été mes critères jusqu’à présent, à moins qu’une roue ne se détache du wagon, Miguel Cabrera C’est un poste permanent à Cooperstown.