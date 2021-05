Miguel Gutiérrez: ce que l’homme de Castilla peut apporter au Real Madrid

Bien que ce fût une saison très difficile pour le Real Madrid en termes de blessures, quelques points positifs découlaient du manque de crise de personnel subie par Zidane et ses hommes tout au long de la saison. L’un de ces points positifs a été les performances de Miguel Gutiérrez une fois qu’il a été appelé à jouer avec la première équipe vers la fin de la campagne.

Avec Ferland Mendy aux prises avec des problèmes de mollet et Marcelo souffrant également de blessures et d’une mauvaise forme, Zidane avait très peu d’options pour le rôle d’arrière gauche à la fin de la saison. Même Nacho n’était pas disponible pour combler le trou car il était suppléé au centre arrière en raison des blessures de Rafael Varane et de Sergio Ramos.

Tous ces problèmes de blessures ont créé la tempête parfaite pour que Miguel Gutiérrez arrive sur la scène de la première équipe. L’Espagnol de 19 ans a reçu son premier rappel dans l’équipe première à la mi-février, lorsque Marcelo a été mis à l’écart en raison d’une blessure musculaire non spécifiée. Gutiérrez a été nommé sur le banc pour trois matches consécutifs en février, mais n’a pas fait ses débuts pendant cette période.

C’est lors de la blessure au mollet de Ferland Mendy en avril que Gutiérrez a finalement eu sa chance. Il a fait ses débuts le 21 avril lors de la victoire 3-0 du Real Madrid sur Cadix, remplaçant Marcelo à la 74e minute du match. À partir de là, il a continué à jouer dans tous les cinq derniers matches de la Liga du Real Madrid, en commençant dans les trois derniers.

Bien que les 336 minutes jouées par Gutiérrez en Liga cette saison ne soient pas très utiles, c’est juste assez pour nous donner une idée de ce qu’il peut apporter à cette équipe à l’avenir. Nous avons également tous ses matchs de Castilla à utiliser comme références, mais cela soulève un point curieux: Miguel Gutiérrez n’a pas eu de chance avec la première équipe en raison de ses performances avec Castilla, ses chances étaient dérivées d’une pénurie de premiers disponibles. joueurs d’équipe à sa place. Cela ne veut pas dire qu’il avait mal performé avec Castilla, mais que rien ne suggérait qu’il excellerait avec la première équipe comme lui.

D’après ce que nous avons vu, Miguel semble posséder tous les traits nécessaires pour devenir un arrière à la manière du Real Madrid. Il bombarde en attaque et aime croiser le ballon (il tentait en fait plus de centres que Marcelo lors de ses quelques matchs avec la première équipe, 5,36 par match contre 4,96 de Marcelo), bien que la qualité de ses centres pourrait certainement nécessiter un peu de travail. Gutiérrez est également progressiste, sa première pensée étant toujours de faire remonter le ballon sur le terrain, même si bon nombre de ses passes (23,9%) finissent par reculer. Il est solide défensivement, et ses efforts pour repérer et défendre quand il est en haut du terrain sont ce à quoi on peut s’attendre d’un joueur de l’académie qui tente de faire ses preuves. Il est aussi un peu un pied (favorisant son pied gauche) pour le moment, mais cela devrait se nettoyer avec un peu plus d’expérience.

Heatmaps des trois arrières gauches du Real Madrid cette saison (visualisations de Wyscout.com)

Comme on peut le voir ci-dessus, Gutiérrez a tendance à serrer un peu la ligne de touche en jouant, plus que Marcelo et Mendy. Cependant, comme il reste plus large là où il est moins susceptible d’être encombré d’adversaires, il obtient un peu plus le ballon que les autres arrière gauche du Real Madrid, avec une moyenne de 91,7 touches à chaque match, par rapport aux 84,4 de Marcelo et 70,2 de Mendy (via FBRef.com ). Ce positionnement plus large explique également le nombre anormal de croisements que Gutiérrez tentait lors de la dernière manche de la saison.

Nous avons également vu Gutiérrez fléchir ses muscles créatifs une ou deux fois au cours de son court passage avec la première équipe. Il a brillamment aidé Luka Modric lors de la victoire 4-1 du Real Madrid contre Grenade, plaçant une passe ébréchée juste au-dessus de la défense de Grenade sur le chemin de Modric pour lui permettre de passer devant Rui Silva. Il enregistre en moyenne 1,14 passes qui se traduisent par un tir ainsi que 1,99 action de création de tir à chaque match, se classant devant Mendy et derrière Marcelo dans les deux aspects.

Alors que je m’attends à ce que Ferland Mendy commence à la position d’arrière gauche pour le Real Madrid la saison prochaine, l’avenir de Marcelo est un peu plus difficile à prédire. Avec son déclin à la fois de sa forme physique et de la constance de ses performances, il y a de fortes chances qu’il soit sur le point de quitter le club cet été. Si tel est le cas, je ne pense pas que le club doive chercher un remplaçant en dehors de ses rangs actuels; Miguel Gutiérrez est cet homme. En peu de temps qu’il a joué pour le club, il a déjà prouvé qu’il était capable de faire de bonnes performances sur le côté gauche, et que le futur manager pouvait lui faire confiance dans ce rôle.

Au cas où Marcelo resterait avec le club pour la campagne 2021/2022, l’équipe d’entraîneurs et le conseil d’administration du Real Madrid devraient essayer d’obtenir un prêt pour Gutiérrez. Ils ont un bijou entre les mains avec celui-ci, et il devrait acquérir autant d’expérience au plus haut niveau que possible pour essayer de cultiver ses compétences et son potentiel. Je ne dirais pas qu’il est au-dessus de jouer avec l’équipe de Castilla la saison prochaine, mais si le Real Madrid veut tirer le meilleur parti de lui, il doit jouer avec une équipe où il peut jouer au football en équipe première et vivre une compétition intense au sein de l’équipe. et sur le terrain.