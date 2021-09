Miguel Gutierrez et Sergio Arribas parmi les stars du cantera pour renouveler leurs contrats

Miguel Gutierrez et Sergio Arribas se sont engagés au Real Madrid jusqu’en 2024 et 2025 respectivement, alors que le Real Madrid cherche à sécuriser les plus grands noms de l’académie pour des accords à long terme.

La nouvelle a été initialement rapportée dans Goal Espana avec les détails du contrat. Gutierrez vient tout juste de signer une prolongation avec le club jusqu’en 2024 en mars. Cependant, le nouvel accord conclu en juillet a porté son salaire et la clause de libération initiale à 40 millions d’euros.

Arribas a été le dernier à mettre la plume sur papier, signant un nouvel accord de quatre ans. Comme son coéquipier de Castilla, il bénéficiera également d’une augmentation de salaire ainsi que de sa clause libératoire passant de 30 à 50 millions d’euros. Apparemment, cette clause libératoire doublera si Arribas devenait un joueur à temps plein de la première équipe et on pourrait supposer que la clause Gutierrez augmentera également dans les mêmes circonstances.

Miguel et Arribas seraient les noms les plus connus parmi ceux qui ont récemment signé de nouveaux contrats. Luis Lopez, Carlos Dotor et Mario Gila ont signé des accords jusqu’en 2024. Antonio Blanco serait sur un accord jusqu’en 2025 ainsi que le très talentueux Bruno Iglesias qui a annoncé son renouvellement sur les réseaux sociaux.

Il a été largement rapporté que le Real tenait à conserver les piliers de l’équipe Castilla de Raul, ce qui explique la frénésie actuelle. Maintenant, la plupart des joueurs principaux de l’équipe actuelle de Castilla sont liés à des accords à long terme ainsi qu’à des U-19 vraiment talentueux avec d’autres à venir dans les prochains jours.

L’espoir est qu’en renouvelant les accords avec les premiers équipiers marginaux comme Arribas et Gutierrez, le Real puisse démontrer la confiance qu’il a dans les deux jeunes pour réussir au club. Gutierrez et Arribas jouent certainement leur rôle dans cet accord. Les deux joueurs ont joué dans la victoire 4-0 du Castilla sur San Fernando le week-end dernier. Arribas a marqué le premier but d’un superbe centre de Gutierrez tandis que l’arrière latéral a inscrit une autre passe décisive et un but lors du premier match à domicile de Castilla de la saison et du premier match de retour dans le Di Stefano depuis 2019.