Miguel Gutierrez : « Marcelo est celui qui m’a donné le plus de conseils »

Miguel Gutierrez a été l’un des joueurs les plus marquants du Real Madrid au cours de la saison 2020-2021, même s’il n’a joué qu’une poignée de matchs. Presque personne ne s’attend à ce que le jeune arrière gauche montre une telle promesse, bien qu’il ait toujours été un joueur avec du potentiel. Maintenant, il a parlé à la télévision du Real Madrid et a discuté de ses premiers matchs avec Madrid.

« Pour moi, ce qui se passe est un rêve. Je suis avec les meilleurs joueurs du monde et je vais travailler dur pour pouvoir vivre cela pendant de nombreuses années », a déclaré Gutierrez.

Le défenseur espagnol a révélé que chaque joueur de l’équipe première l’avait accueilli, expliquant que Marcelo lui avait apporté son soutien.

“Tout le monde dans l’équipe première m’a beaucoup soutenu, en particulier ceux qui ont grandi à l’académie et savent ce que c’est que de venir de Castilla. Je dois remercier Marcelo car c’est un arrière gauche et il était toujours à mes côtés pour me donner des conseils, il était le premier là pour m’aider”, a-t-il expliqué.

Miguel espère être un joueur de l’équipe première la saison prochaine, bien que Madrid devrait garder Ferland Mendy et Marcelo, ce qui pourrait finalement nuire à ses chances d’obtenir un temps de jeu important compte tenu des circonstances. Pourtant, il a montré suffisamment de promesses pour être considéré comme un remplaçant de qualité, encore meilleur que Marcelo, donc Ancelotti devra prendre des décisions.