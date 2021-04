Miguel Herrera testé positif pour le coronavirus

04/06/2021

Activé à 05:04 CEST

Lundi, il a été appris que l’entraîneur le plus gagnant d’Amérique avait été testé positif au coronavirus et ce football aztèque consterné.

Miguel Herrera Il est en détention après avoir été testé positif au covid-19 et pour l’instant il est signalé stable en phase de récupération avec les délais et protocoles établis pour tous les symptômes et complications que cette pathologie entraîne.

Pour cette raison, l’homme de 52 ans est resté à l’écart des médias et des autres engagements professionnels. L’entraîneur est avec le virus depuis 11 jours et est déjà en train d’attendre ce que les médecins recommandent afin de poursuivre sa rééducation ultérieure.

L’ancien entraîneur de clubs comme América, Atlante et Tijuana se porte bien bien qu’il ait dû faire face à plusieurs des symptômes liés à la maladie.

Selon un reportage sur la page Mediotiempo, il a été rapporté que l’ancien entraîneur de l’équipe mexicaine est toujours en voie de récupérer. Le rapport qu’ils ont publié mentionnait que l’oxygénation qu’il enregistrait était dans les niveaux normaux, de sorte que le stratège ne se repose que pour retourner à ses activités.

ALLEZ-VOUS À TIJUANA?

Ces derniers mois, Herrera a été évoqué pour un éventuel retour à Tijuana. Depuis son départ pour finalement retourner en Amérique, Herrera a été le dernier entraîneur à diriger l’équipe frontalière vers la ligue. Actuellement, Tijuana occupe la neuvième place du tournoi Guard1anes Clausura 2021, ce qui lui permet de revenir en championnat.

Cependant, l’équipe traverse une mauvaise période au cours de laquelle elle n’a remporté qu’un seul match sur ses sept derniers. Ce week-end, il reçoit la visite de Mazatlán.