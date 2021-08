Miguel Luis a fondu en larmes en se souvenant de Sammy Pérez – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Miguel Luis Oui Sammy Perezfait pendant plusieurs années un excellent haltère qui les a amenés à être les protagonistes de certains des segments des programmes de Eugène Derbez, alors Miguel Luis, interrogé par son partenaire, a montré l’affection avec laquelle il se souviendra de lui, fondant en larmes en parlant de l’acteur,

Et c’est qu’au milieu d’une interview pour le matin Hoy, Miguel Luis, le cher collègue de Sammy, n’a pas maîtrisé les pleurs alors qu’il parlait de l’étroite amitié qu’il avait avec son partenaire décédé.

“(Je me sens déprimé, parce que croyez-le ou non, amis qui nous regardent et fans, nous étions, pas des amis, plus que des amis, des frères plus de 23 ans. Chaque fois que nous terminions tard, il y avait une camaraderie et nous allions dîner », a déclaré l’acteur en se rappelant comment ils essayaient d’animer leurs nuits de travail.

“(Je me souviendrai de lui) en tant que personne fidèle à son travailComme un grand frère, il sera toujours avec moi », a déclaré l’acteur, interrompant son discours en se mettant à pleurer. “C’est dur, mais je dois reprendre ma carrière artistique plus tard et faire des choses en sa mémoire“Elle a partagé à travers les larmes.

Quant à la fiancée de Sammy, Zuleika Garza, elle n’a pas voulu démentir les rumeurs qui circulent autour d’elle, où elles l’accusent d’avoir abandonné l’acteur et s’être enfuie avec ses cartes, ce qu’elle a déjà démenti.

Malgré cela, Miguel a déclaré qu’il ne connaissait pas Garza, mais qu’il ne s’intéresse même pas à elle car il n’est pas d’accord avec la façon dont il a agi puisqu’il a assuré qu’il aurait “joué” avec sa partenaire. “J’espère que cela ne lui arrivera jamais, ou qu’ils lui font un petit jeu comme celui qu’ils voulaient jouer avec mon partenaire, mais tout dans cette vie est payé”.

Zuleika Garza et Sammy Pérez étaient fiancés (Photo : @sammyperez_xhderbez)

Et c’est que, contrairement à ce qu’avait assuré Eugenio Derbez, la nuit dernière Mars qui était la petite amie de Sammy a assuré qu’elle ne se cachait ni ne courait avec les comptes de son partenaire, et a même assuré qu’elle continuait à Colima avec sa famille.

Après la mort de l’acteur le passé 30 juillet par COVID-19, plusieurs versions ont été publiées sur ses dernières heures et sur qui a payé la facture d’hôpital du millionnaire. Derbez a donc rapidement présenté ses condoléances à la famille de Sammy et les soutenir financièrement, alors que Zuleika n’avait même pas été vue par ses neveux.

Le représentant de l’humoriste a assuré que Garza est également très touché par la mort de sa partenaire sentimentale. “C’est faux, je pense que ça traverse une période très difficile”Il a commenté par téléphone à Hoy. Zuleika Garza a nié avoir quitté son petit ami Sammy Pérez avant de mourir (Photo : Instagram / @ sammyperez_xhderbez)

D’autre part, Eugenio Derbez a déclaré lors d’une réunion avec la presse à l’aéroport international de Mexico : « La supposée petite amie Il l’a admis et l’a quitté et puis, lorsqu’il a vu qu’il devait payer, il a disparu. Nous ne savons pas où il est, mais il a disparu ».

Face à ces accusations, Zuleika a assuré qu’elle avait décidé s’isoler, comme recommandé par son médecin, car, comme Sammy, elle était infectée par COVID-19, mais était toujours à la maison, sans aucune carte indiquant qui était son partenaire.

“La vérité est que je suis dévasté, je veux d’abord clarifier deux choses. Je ne suis pas ici, je n’ai pas fui, je ne me suis pas caché, me voici à Colima. Le neveu de Sammy Pérez, Daniel Pérez et Jessica Pérez ont dit beaucoup de choses sur moi, que j’ai laissé avec les comptes bancaires, il y a la vidéo où je leur ai envoyé les choses, Je ne l’ai pas abandonné, j’étais en isolement comme me l’a dit le médecin», a-t-il assuré lors d’un entretien téléphonique pour l’émission Es Show de Multimedios.

Source : Infobae