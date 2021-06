Miguel Luque et Chano Rodríguez, derniers nageurs avec un minimum paralympique pour Tokyo

in

21/06/2021

Miguel Luque de Barcelone et Sebastián ‘Chano’ Rodríguez de Vigo ont été les deux derniers nageurs espagnols à obtenir la note minimale pour les Jeux Paralympiques de Tokyo lors des World Series à Berlin, dernière épreuve qualificative pour connaître les noms des 24 représentants nationaux de l’épreuve japonaise.

Miguel Luque, qui a remporté six médailles paralympiques lors des cinq dernières éditions, a obtenu le minimum A au 50 mètres brasse SB3. Le Catalan handicapé physique a nagé à 49’00, un record légèrement en deçà de la marque requise pour obtenir le billet pour Tokyo, qui est de 49’34.

Un autre vétéran de l’équipe espagnole, Sebastián Rodríguez, a franchi une étape importante pour participer à ses sixièmes Jeux paralympiques et étendre son record de 15 médailles. Avec un temps de 2 :54.00, le joueur de Vigo a crédité une note B minimum au 200 mètres libre S5, qui est fixé à 2 :54’37.

En natation, l’Espagne aura 24 représentants dans l’épreuve japonaise, 15 hommes et neuf femmes. La période de qualification étant déjà terminée, elles ont une place féminine garantie pour avoir atteint un minimum de cinq athlètes -Teresa Perales, Michelle Alonso, Sarai Gascón, Marta Fernández et María Delgado-, tandis que les quatre autres sont choisies par Nuria Marqués, Ariadna Edo , Isabel Yinghua Hernández et Nahia Zudaire, toutes avec un minimum B.

Chez les hommes, seuls Toni Ponce, Íñigo Llopis et maintenant Miguel Luque sont assurés d’une présence au Japon, bien qu’il y ait 11 autres nageurs avec un minimum B qui peuvent se qualifier pour les places restantes : Luis Huerta, Jacobo Garrido, David Levecq, José Antonio Marí, Carlos Martínez, Miguel Ángel Martínez, Sergio Martos, Sebastián Rodríguez, Óscar Salguero, David Sánchez et Xavi Torres.

La composition finale de l’équipe paralympique espagnole sera annoncée le 14 juillet.