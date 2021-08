Miguel Oliveira change de MotoGP pour les 24H

21/08/2021 à 12:19 CEST

Le pilote de MotoGP, Miguel Oliveira, vous échangerez temporairement votre moto contre une KTM X-BOW GTX faire ses débuts dans le 24 Heures Hankook de Barcelone. Du 3 au 5 septembre, le circuit de Montmeló accueillera la légendaire compétition des 24 heures où Oliveira, pilote de l’équipe KTM, aura l’opportunité de participer pour la première fois avec l’équipe officielle de sport automobile de la même marque autrichienne.

Miguel Oliveira a commencé la compétition en karting avant de se consacrer à la moto et il continue de ressentir une grande passion pour les quatre roues. aussi incroyablement fier d’avoir l’opportunité de faire partie de cette course », déclare le Red Bull KTM. “Ma carrière a commencé dans le championnat portugais de karting et c’est pourquoi j’ai tant envie de courir sur quatre roues, je n’ai pas hésité à accepter quand Trukenpolz m’a invité” poursuit le Portugais.

Oliveira rivalisera avec une toute nouvelle KTM X-BOW GTX aux côtés Reinhard Kofler, Peter Kox et Ferdinand Stuck et il espère “apprendre tout ce qu’il peut d’eux”. Les 24H de compétition sont un nouveau challenge pour le pilote et son objectif est de pouvoir rouler à un bon rythme et de s’amuser : « la compétition est une part substantielle de la course, mais je pense que ma priorité sera de trouver ma place et de m’amuser “, explique le de chez KTM. Miguel Oliveira aura le temps de se préparer pour la course lors des essais libres et des séances de qualification et le test difficile commencera le 4 septembre à 12h et se terminera le dimanche 5 à la même heure.