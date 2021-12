Miguel Ríos célébrera le 40e anniversaire de ‘Rock & Ríos’ avec un concert le 12 mars à Madrid

(ID) Le producteur de musique José Nortes, le guitariste John Parsons, le chanteur Miguel Ríos, le claviériste Mariano Díaz et le producteur de musique Carlos Narea, lors de la présentation du concert pour l’anniversaire de l’album « Rock & Ríos », le 16 décembre – Ricardo Rubio – Europa Press

MADRID, 16 déc. (EUROPA PRESS) –

La chanteuse grenadine Miguel Rios commémorera le 12 mars 2022 l’album « Rock & Rivières » avec un concert unique qui aura lieu dans le Centre WiZink à Madrid.

Le musicien réunira sur scène, une nouvelle fois, le groupe d’origine de 1982 pour revivre en direct la setlist du concert qui « a marqué un avant et un après dans l’histoire de la musique et du rock national», selon les organisateurs.

De plus, cette célébration sera rejointe par des invités « stellaires » pour célébrer cet anniversaire de l’enregistrement d’un concert qui est devenu l’album rock le plus vendu de l’histoire de l’Espagne.

« Rock & Ríos » étaient deux concerts au pavillon de la ville sportive du Real Madrid les 5 et 6 mars 1982. Ríos répétera la setlist originale et avec pratiquement les mêmes collègues qui étaient avec lui les nuits de ‘Rock & Ríos’.

Ainsi, il y aura Mario Argandoña, batterie ; Pablo Narea, batterie ; Tato Gómez, basse ; John Parsons, guitare ; Antonio García de Diego, guitare et voix ; José Nortes, guitare ; Mariano Díaz, claviers et Thijs van Leer, piano et orgue.

Les entrées pour cette rencontre au WiZink Center il y aura disponible le vendredi 17 décembre à partir de 10h00 sur le site officiel de Miguel Ríos (« miguel-rios.com »), « wizinkcenter.es », « elcorteingles.es » et Tiendas El Corte Inglés.