Miguel Rojas approuve l’arrivée d’Eduardo Escobar aux Marlins

Les rumeurs des Ligue majeure de baseball – MLB se font jour et l’un d’eux est Eduardo Escobar et une éventuelle arrivée à Marlins de Miami, qui est également vénézuélien et membre de cette équipe, Miguel Rojas, voir avec de très bons yeux.

Via Twitter, Joe Frisaro a mentionné qu’Eduardo Escobar serait une bonne option pour les Marlins pour la saison 2022 des Ligues majeures, ce à quoi Miguel Rojas a répondu avec un emoji, qui montre son succès et sa satisfaction face à cette possible arrivée de son compatriote dans le Sud. Florida, se souvenant qu’il est l’un des agents libres pour le cours à venir.

https://t.co/ALWCY3LNYP – Miguel Rojas (@MRojasOfficial) 6 novembre 2021

« 👍🏻 » était ce que Rojas a placé dans les informations sur Escobar

Que pourrait offrir Escobar à Miami ?

Beaucoup de polyvalence, sans aucun doute. Eduardo Escobar est un frappeur ambidextre et en défense, il peut offrir beaucoup, jouant très bien à plusieurs postes, en particulier dans le champ intérieur. De plus, après une brillante saison combinée avec les D-Backs et les Brewers, cela pourrait facilement être sa meilleure année depuis son arrivée dans les majors.

Frisaro dans sa publication assure qu’Escobar devrait être une cible claire pour les Marlins, pour la simple raison qu’il offre beaucoup de choses importantes sur un terrain de jeu de la MLB.

Miguel Rojas

En tant que Vénézuélien et capitaine de ces Marlins, Rojas n’a pas hésité à réagir positivement et à soutenir cette rumeur qui pourrait être une réalité, pourquoi pas, lors de la saison MLB 2022, connaître son compatriote et savoir ce qu’il peut offrir. De plus, « De La Pica » serait une alternative intéressante pour cette organisation car il fait partie de ces agents libres qui en théorie n’auraient pas un coût aussi élevé pour la direction de Miami.

Numéros Escobar en 2021

Escobar a joué 146 matchs, donnant 139 coups sûrs, 28 circuits, 90 points produits, 77 points marqués, une moyenne de .253, .314 OBP, .786 OPS et un .472 SLG. Aussi, il est bon de noter qu’il a assisté à son premier All-Star Game.