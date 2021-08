Miguel Rojas est descendu dans la rue contre les Nationals à Miami

in

L’arrêt-court vénézuélien de l’équipe de Los Marlins de Miami, Miguel Rojas, Il a enchaîné ce jeudi contre les Nationals de Washington son septième Home Run de la saison 2021 de la Grandes ligues – MLB.

Marlins et les Nationaux ont joué aujourd’hui dans la ville de Miami, où Miguel Rojas a profité de l’occasion pour faire sentir son attaque et a frappé son circuit # 7 de la saison en cours. MLB.

Dans la deuxième entrée, rouge mettre le Marlins avec Home Run de deux points, étant une connexion qui a pris une direction vers le champ gauche, obtenant seulement deux coups sûrs des 600 dans le Grandes ligues.

Voici le home run :

Miguel Rojas fait 6-0 Marlins pic.twitter.com/kQzvAdLv2i – Justin Groc (@jgroc) 26 août 2021

L’arrêt-court vénézuélien de la Marlins il a puni Patrick Corbin, qui a laissé un curseur égaré et il l’a expédiée à 100 milles et a atteint 406 milles plus loin.

Miguel Rojas après ça Home Run Il a affiché une moyenne de .272, 106 coups sûrs et 34 points produits en 104 matchs avec le Marlins dans la MLB 2021.