Miguel “Titere” Vázquez a remporté la ceinture Fedelatin WBA

PRESSE MIURA BOXE PROMOTIONS

MEXIQUE – Le boxeur de Guadalajara Miguel “Títere” Vázquez a remporté le championnat fédéral de la World Boxing Association (WBA, pour son acronyme en anglais), de poids léger, après avoir remporté par décision unanime (99-91, 96-94 et 98-92 ), au Nicaraguayen Oliver « Trombita » Flores, ce samedi soir au Verité Social Venue à Monterrey, Nuevo León, qui pourrait être apprécié en Amérique latine à travers les écrans de Combate Space, dans l’Union américaine via ESPN + en association avec Top Rank, et dans le reste du monde par IFL TV.

À 34 ans, l’ancien champion du monde de la Fédération internationale de boxe (IBF), “Puppet” Vazquez a clairement indiqué qu’il était clairement en mesure de courir après une chance de disputer et de remporter un titre mondial, après avoir offert un boxe, en gardant la distance et en contrant avec des livraisons efficaces à gauche et à droite à l’humanité d’un adversaire courageux et offensif tel que le gaucher d’Amérique centrale, qui a compté sur son coin avec les indications de l’ancien champion du monde Rosendo “Búfalo” Alvarez.

Un coup de tête accidentel, au troisième tour, visait à mettre fin prématurément à la bataille, le Nicaraguayen a entraîné une coupure scandaleuse au sourcil, cependant, le médecin de Ring a déterminé que la bataille pouvait continuer.

La coupe loin d’intimider Flores, l’a incité à aller à l’avant, essayant de connecter un adversaire insaisissable.

À la fin du concours, les juges ont déterminé un triomphe par décision unanime en faveur de José Miguel Vázquez Bautista, qui a ajouté sa 44e victoire, dont 17 par KO, en échange de 10 défaites.

De son côté, Oliver Rodolfo Flores Bermúdez a marqué 30 victoires, 19 KO, en échange de quatre défaites et deux nuls.

“MORE” MOORE A KICK “DANDY” NERIO EN UN

Dans la bagarre de co-star undercard présentée par Miura Boxing Promotions, dirigée par Manuel Garrido, et MTK Global, qui est représenté en Amérique latine par Mariana Caballero, le géant américain Brandon Moore a conservé le championnat WBC USNBC Silver des poids lourds en éliminant dans un épisode à le local Jesús Ángel « Dandy » Nerio.

JIMERR “MORTERO” ESPINOSA A AJOUTE SON DIXIEME KO

Le formidable KO du Chiapas Jimerr « Mortero » Espinosa a ajouté son dixième KO en 11 combats professionnels, en mettant hors circulation le Jalisco Jorge Luis ‘Silenástico’ Meléndez, huit rounds en super léger.

Ils couraient la première minute du cinquième épisode, lorsque le soi-disant “Mortier” Espinosa a réussi à connecter un solide upercut avec la droite, envoyant un “Silent” Meléndez blessé sur la toile, qui après avoir reçu le compte de protection a essayé de continuer avec la bagarre, cependant, il s’attendait à une plus grande quantité de punition, qui a été prononcée par l’arbitre qui a déterminé que c’était tout, en déclarant un KO technique à deux minutes et cinq secondes du cinquième épisode.

DUELS DE HAUT CALIBRE

Dans un duel extrêmement disputé, l’Américain d’origine cubaine Neslan “Pitbull” Machado, ancien champion international WBA, s’est imposé à l’unanimité (78-76, 77-74 et 78-73), face à un farouche rival Alan “Malagueño” Salazar de la capitale, dans une bagarre en huit rounds des super poids coq.

Dans le procès des poids super coq en huit rounds; Le combattant de la capitale Christian Uruzquieta a battu Coahuila Juan « Veneno » Ocura par décision unanime, huit épisodes en super-légers ; Le Portoricain Jonathan “Geo Don” Lopez a battu Jorge “Chocolate” Amaya de Durango, huit rounds au poids plume.

Le dominicain Hendri Cedeño a battu Óscar Moreno de la capitale, quatre rounds en super-légers ; Julio “Canelito” Luna de Durango a éliminé David “Nene” Rangel, huit rounds au poids welter; Aarón « Supermán » Silva de Monterrey a battu Juan Carlos « Chiflado » Rojas de Coahuila, six rounds chez les poids moyens ; et le Colombien Jhonatan « Momo » Romero à Coahuila Saúl « Fantasma » Gutiérrez, six rounds au super poids plume.