Miguel «Títere» Vázquez est à la tête de l’affiche pour Miura Boxing et MTK Global, ce vendredi à Monterrey

Presse Promotions de boxe Miura

A la recherche d’une opportunité de titre mondial, Miguel ‘Titere’ Vázquez s’apprête à revenir dans les ficelles, ce vendredi à Monterrey, Nuevo León, dans ce qui sera le concours stellaire de la soirée offert par les promoteurs Miura Boxing et MTK Global.

L’ancien champion du monde des poids légers endossé par la Fédération internationale de boxe (IBF, pour son acronyme en anglais), a tout préparé et en ordre pour ce qui sera sa première apparition cette année, et quelle meilleure façon de le faire en tête d’affiche de la carte qui sera diffusé sur ESPN + aux États-Unis et au Canada en association avec Top Rank, et dans le monde entier sur IFL TV, où ils pourront voir les meilleures stars de la boxe mexicaine et internationale.

Vázquez (42-10-0, 16 KO) affrontera Isaí «Gaga» Hernández (10-1-1, 7 KO), dans un duel convenu à dix épisodes en poids dans la division super légère, dans un combat qui est très bonne exposition pour le Guadalajara qui cherche à obtenir une nouvelle opportunité de championnat du monde.

Dans le duel semi-étoiles, le Cubain Ariel «Machine» Pérez disputera le Championnat international de la jeunesse du World Boxing Council (WBC), super poids coq, contre Brandon «Cristalino» Romero de Monterrey.

Dans un duel international, le talentueux et spectaculaire boxeur argentin Ronan Nahuel Sánchez affrontera Jonathan «Perita» Escobedo de Jalisco, huit rounds en poids léger.

L’américain Jonathan «Geo Don» López sautera avec la ferme conviction de remporter une victoire éclatante sur le local Omar Santillan, six épisodes en poids plume.

Celui qui cherchera à continuer à faire de la magie dans les cordes, est le boxeur de la capitale Ricardo «Mágico» Salas, lorsqu’il affrontera Sergio «Gladiator» De León (Monterrey), six rounds chez les poids welters.

Le boxeur explosif du Chiapas Jimerr “Mortero” Espinosa combattra six rounds en super léger, contre le Baja California Ricardo “Canguro” Díaz.

Cristopher “Gallo” Flores de Sonora affrontera Luis “Iron Boy” Alvarado de la capitale, six rounds en super poids coq.

Dans un combat attrayant, Roberto «Llantero» Acosta de Sinaloa affrontera Saltillo Saúl «Fantasma» Gutiérrez, huit en super poids plume.

Également de Sinaloa, Rafael «Peque» Armenta affrontera Ariel «Chino» González de la capitale, six tours en super poids plume.

Autres combinaisons

Dans un duel de dix rounds, le combattant argentin Germán “Lobo” Rafael cherchera à remporter le titre des super-moyens Fecarbox WBC en affrontant le vénézuélien Alfonso “Russo” Flores.

L’Américain Will “III” Madera affrontera le Tamaulipas Iram “Chicano” Rodríguez, six épisodes en poids léger.

Brandon Moore, originaire de Lakeland, en Floride, combattra six rounds chez les poids lourds avec Christian «Terry» Larronda de la capitale.

Photo: fourni