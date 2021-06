Miguelón, Dimata et Vadillo, trois « signatures » rentables ?

03/06/2021 à 19:36 CEST

L’Espanyol 2021-2022 est déjà en cours. Après le retour tant attendu en Première Division, l’équipe bleu et blanc s’est déjà mise au travail pour planifier la prochaine saison, qui semble des plus excitantes. Et c’est que lundi soir ce qui était un secret de polichinelle est devenu officiel : l’exécution des options d’achat par Miguelón Llambrich, Álvaro Vadillo et Nany Dimata, payant un total de 4 millions d’euros pour être des joueurs de l’Espanyol à tous les effecteurs à partir du 1er juillet.

Miguelón et Dimata aiment

Mais la vérité est que l’avenir des trois joueurs n’est pas encore connu, ni s’ils accompagneront l’équipe Bleu et Blanc dans cette nouvelle carrière en Première Division. Et c’est que la situation des trois est différente. Quant à Miguelón, il n’a pas pu fermer le parcours comme il l’aurait souhaité. Lors du match qui s’est joué sur le terrain de Majorque, en février dernier, il a subi une grave blessure au droit antérieur de la jambe gauche qui l’a contraint à subir une intervention chirurgicale et à manquer le reste du parcours. L’ancien joueur de Villarreal a connu une excellente saison en tant que bleu et blanc, étant un élément incontournable de Vicente Moreno. S’il n’y a pas de surprise, celui de Benidorm roulera sur l’aile droite du RCDEstadium, et même l’Espanyol cherchera un autre renfort dans sa démarcation.

Cas similaire à Dimata. Le joueur belge a été un renfort de luxe pour l’équipe sur le marché d’hiver, où il est arrivé en prêt d’Anderlecht. Et la vérité est que l’attaquant a fait une très bonne impression sur l’entraîneur de Masanasa, car à l’exception de l’avant-dernière journée (où la promotion avait déjà été obtenue) a eu des minutes dans absolument tous les matchs, 13 d’entre eux en tant que titulaire, marquant cinq buts et une passe décisive. Tout au long de ce deuxième tour, l’attaquant a déjà dit qu’il se sentait très à l’aise au club et qu’il voulait marquer l’histoire, au-delà d’avoir marqué les 4000 buts dans le football professionnel.. Des chants de sirène d’autres équipes sont susceptibles de venir, mais l’Espanyol est convaincu que le Belge peut accompagner RDTen en tant que point d’attaque sur les terrains de première division.

Vadillo est l’inconnu

Cependant, la situation d’Álvaro Vadillo est très différente. L’homme de Cadix est arrivé le dernier jour du marché du Betis pour étayer les extrêmes, mais il n’a pas fini de s’intégrer dans les schémas de l’entraîneur Espanyolista. Soit à cause du stratagème, soit à cause de la performance, Moreno ne lui a pas fait confiance tout au long du parcours et n’a joué que 234 minutes, ajoutant la ligue et la Coupe. Cependant, il est à l’aise à l’Espanyol et ne serait pas déçu de rester lié au club bleu et blanc. Beaucoup de questions et peu de réponses, mais cela ne fait que commencer. Ceci n’est que le premier chapitre.