Miguelón n’est pas inquiet pour la concurrence du côté droit de l’Espanyol

20/07/2021 à 20h24 CEST

Roger Payro

Une déchirure du rectus femoris de la jambe gauche à la mi-février a marqué la fin de la saison pour Miguel Llamrich en seconde. Le côté droit est resté en cale sèche, un moment dont il a profité Oscar Gil de saisir la propriété. Maintenant, avec ‘Miguelón’ récupéré, la concurrence sur le côté droit de l’arrière est féroce. A ces deux ils s’ajoutent, à ce jour, Víctor Gómez, Omar El Hilali et Rubén Sánchez piétinent, bien que ce ne soit pas quelque chose qui inquiète le déjà ex de Villarreal.

“Nous sommes à l’Espanyol, la demande est maximale et plus il y a de compétition pour l’équipe, mieux c’est. Tous les joueurs travaillent pour l’équipe et gagnent une place dans le onze, mais ensuite c’est la décision de l’entraîneur. La compétition entre Oscar et moi est très saine. Nous avons une excellente relation sur et en dehors du terrain, en particulier. C’est un très bon arrière droit, ce qu’il a joué l’a rendu formidable et il est l’un des meilleurs d’Espagne. C’est pourquoi c’est là qu’est l’on trouve, a fait valoir le défenseur.

Concernant sa situation personnelle après des mois de blessure, il a également ajouté que “Je me sens très bien, ça fait longtemps mais je m’entraîne normalement que je voulais déjà. Je travaillais cet été pour bien arriver à la pré-saison et je suis très heureux d’être officiellement Espanyol & rdquor ;.

Le manque de signatures à ce jour n’est pas un problème qui supprime le sommeil de Miguelón. «Nous nous concentrons sur l’entraînement et sur le meilleur de la ligue. Nous avons une très bonne équipe et une bonne ambiance, la question des transferts, c’est autre chose & rdquor;, a-t-il indiqué.