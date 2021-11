Míguez fulmine Valero – AS.com

Jon Míguez n’a eu besoin que de quatre minutes pour conserver le championnat espagnol des poids mi-moyens. Le ‘Good Boy’ a éliminé Jonathan Valero au deuxième tour au Palacio de los Deportes de Santander. Le monarque national de 147 livres arborait beaucoup de punch et de vitesse. Avec trois mains rapides, couronnées par un crochet gauche, il a clôturé le combat. « Je ne connais même pas la trajectoire de la dernière main », a-t-il plaisanté sur les caméras de LaLigaSports. Deux nationaux en 2021 continuent de le faire grandir. La prochaine étape pourrait être dans une clé continentale : « Je suis là pour m’entraîner. Le promoteur (MGZ) est celui qui marquera la prochaine étape », a-t-il ajouté.

Le combat commença calmement. Míguez a pris le centre du ring et essayait d’obtenir ses coups. Valero a été courageux et a essayé de surprendre. Le champion a fait le tour, mais c’était trois minutes d’étude. Valero a été bloqué au deuxième tour. Míguez l’a vu et a appuyé. Au fur et à mesure que l’intensité augmentait, il a réduit les écarts et lorsqu’il s’est vu dans la distance moyenne-courte, il a sorti une combinaison très rapide. Gauche à la garde, juste à l’intérieur de la main du demandeur et un crochet ascendant qui reposait l’aragonais. Valero n’a pas pu se lever à temps et le procès a pris fin. Míguez a exposé ses muscles à Santander.