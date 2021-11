Mihajlovic invite Bologne à dîner pour célébrer la guérison de la leucémie

11/03/2021 à 13:25 CET

.

serbe Sinisa Mihajlovic, l’entraîneur de Bologne, a décidé ce mercredi d’inviter les joueurs et le staff technique de son club à dîner pour célébrer sa guérison d’une leucémie, une maladie qui l’a contraint à subir une greffe de moelle osseuse il y a deux ans.

Mihajlovic, ancien entraîneur de Milan ou de l’Inter Milan et ancien joueur de la Lazio, de l’Inter ou de la Sampdoria, entre autres, a convoqué son équipe à dîner ce jeudi dans les collines à l’extérieur de Bologne pour célébrer sa reprise, rapportent les médias italiens.

Le technicien serbe de 53 ans a déclaré avoir souffert d’une leucémie « sous une forme aiguë et agressive » en août 2019 et a été contraint, le 29 octobre de la même année, de subir une greffe de moelle osseuse par un donneur inconnu à l’Institut Seragnoli. d’hématologie.

Malgré un processus de récupération compliqué, Mihajlovic Il a conservé son poste d’entraîneur de Bologne et, petit à petit, il a réussi à revenir sur le banc de manière stable.

Son club l’a soutenu avec affection et, lors de son hospitalisation, il a souligné une initiative de ses joueurs, venus lui rendre visite pour célébrer un triomphe remporté en Serie A.

Mihajlovic Il a commencé sa carrière italienne avec la Roma puis a joué six saisons à la Lazio, entre 1998 et 2004, remportant une Serie A, une Recopa, une Super Coupe de l’UEFA et deux Super Coupes d’Italie.

Sa carrière italienne l’a vu porter les maillots de la Roma (1992-1994), de la Sampdoria (1994-1998), de la Lazio (1998-2004) et de l’Inter Milan (2004-2006).