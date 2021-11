MiHoYo laisse les fans de « Genshin Impact » vendre du contenu

Toute personne créant des œuvres d’art et des marchandises basées sur Genshin Impact peut désormais vendre ce contenu avec le soutien total du développeur MiHoYo.

MiHoYo a annoncé qu’il autoriserait la vente de « contenu secondaire original » créé par les fans lundi. Cela comprend des affiches, des autocollants, des portraits de personnages, des peintures, etc. Les créateurs de contenu n’ont même pas besoin de déclarer ces éléments à MiHoYo, à moins qu’ils ne soient en concurrence avec des produits officiels. Les articles comme les figurines ou les statues sont plus une zone grise, par exemple, ils pourraient donc avoir besoin de l’accord de MiHoYo avant que toute transaction ne se produise et la modification de la marchandise officielle pour la revente est un gros non-non.

Les directives complètes de MiHoYo concernant la vente de contenu Genshin Impact sont disponibles ci-dessous. C’est assez dense et truffé de jargon juridique, donc cela ne vaut la peine d’être lu que si vous envisagez de créer et de vendre des choses.

Aujourd’hui, l’équipe du projet Genshin Impact vous apporte des informations concernant l’autorisation de marchandise. Pour plus de détails >>>https://t.co/F1ZjRUxH1L#GenshinImpact – Genshin Impact (@GenshinImpact) 9 novembre 2021

Tout ce qu’il faut, c’est une recherche rapide sur des sites Web comme Etsy pour voir que Genshin Impact a une énorme communauté consacrée uniquement à la création de contenu original basé sur le jeu. Donc, MiHoYo énonçant des directives sur ce qui est et n’est pas ok pour les fans est bon à voir.

Genshin Impact est un titan absolu de l’industrie du jeu vidéo en ce moment. Les fans se déchaînent sur les fiches détaillées des personnages et savoir quels sont les meilleurs éléments est essentiel au succès.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Les meilleurs jeux mobiles iPhone gratuits, classés