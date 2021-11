MiHoYo montre les nouveaux personnages de Genshin Impact : Shenhe, Yun Jin

Image : miHoYo

Ce matin, le compte Twitter officiel de Genshin Impact a donné plus d’informations sur Shenhe et Yun Jin, qui seront des personnages jouables dans le futur. Selon les tweets, Shenhe sera un utilisateur d’arme d’hast cryo-élément et Yun Jin sera un utilisateur d’arme d’hast géo-élément.

Shenhe est le deuxième utilisateur d’arme d’hast cryo à faire ses débuts après Rosaria (qui sera un personnage vedette dans la bannière de l’événement de demain). Selon sa tradition officielle, elle est une exorciste qui s’est entraînée sous le Cloud Retainer en tant que disciple.

Extrait du billet de blog de miHoYo :

Vivre avec des adepti en tant qu’humain n’est en aucun cas une tâche facile, mais Shenhe a une constitution unique, une volonté immensément forte et un grand talent pour les arts adepti, ce qui lui a valu la reconnaissance des adepti. Cependant, les longues années de culture, associées à l’habitude de manger des herbes divines et de boire la rosée des montagnes, l’ont éloignée de plus en plus de la vie terrestre, et elle a même été considérée comme une mystérieuse adepte aux cheveux blancs.

Yun Jin sera le deuxième personnage géo-arme d’hast du jeu. Sa conception est basée sur des artistes de l’opéra de Pékin et elle est la directrice de la troupe d’opéra Yun-Han. Malgré ses antécédents élégants et de grande classe, Yun Jin aime les performances rock and roll.

Aussi sur le blog officiel :

Yun Jin est connue pour sa voix douce et ses costumes complexes, ainsi que pour ses performances animées et dynamiques. Qu’il s’agisse d’une jeune femme délicate et digne ou d’une héroïne puissante et honorable, elle peut jouer n’importe quel rôle.

L’annonce de Yun Jin coïncide avec une programmation hivernale absolument remplie de personnages géo-éléments (Albedo, Itto, Gorou et Noelle).

Il n’y a actuellement aucune information fiable sur le moment où ces personnages seront disponibles dans le jeu. Il n’y a pas de date exacte pour laquelle ces personnages seront jouables, mais la communauté spécule qu’ils arriveront dans la mise à jour 2.4 (puisqu’Itto et Gorou ont également été révélés peu de temps avant leurs annonces dans la version 2.3).

Cependant, cela n’a pas empêché la base de joueurs de Genshin Impact de réagir avec enthousiasme aux révélations. Cela ne cessera jamais d’être amusant pour moi que les personnages de Genshin puissent avoir tendance sur Twitter aux côtés de sujets non liés au jeu tels que « Thanksgiving » et « Black Friday ».