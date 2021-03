MIHUP: autonomiser les entreprises grâce à une IA vocale centrée sur l’humain

Co-fondateur et PDG de Mihup Tapan Barman (L) avec COO Biplab Chakraborty

Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage et demandez à l’assistant IA intégré de la voiture de vous emmener par un autre itinéraire. Sur le chemin, vous dites à la voiture d’augmenter le refroidissement et passez un appel à votre bureau.

De telles choses ne relèvent plus de la science-fiction. C’est l’ère de l’automatisation et de l’IA conversationnelle et c’est là que Mihup travaille pour apporter une transformation. Plateforme d’IA conversationnelle fondée en 2016 par Tapan Barman, Sandipan Chattopadhyay et Biplab Chakraborty, Mihup est un fournisseur d’interfaces vocales automatisées. «La plate-forme Mihup permet aux développeurs d’entreprise de créer des interfaces vocales personnalisées avec un contrôle total sur l’identité de la marque et la confidentialité», déclare Barman, co-fondateur et PDG de Mihup.

«Je voulais créer une plateforme qui permettrait aux gens de parler avec tout et n’importe quoi comme les ventilateurs, les réfrigérateurs, les deux-roues, les voitures et les systèmes domotiques, etc. J’ai trouvé un allié sous la forme de mon ami d’enfance Biplab Chakraborty qui est maintenant le COO de Mihup. Une fois que nous avons décidé de ce que nous voulions construire, nous avons commencé à chercher des fonds et nous avons contacté Sandipan Chattopadhyay, le troisième membre de notre équipe fondatrice. Nous avons partagé le concept avec lui et il l’a aimé. Ensemble, nous avons incorporé Mihup en 2016. »

Mihup est devenu la nouvelle frontière de l’IA conversationnelle en Inde, dit Barman. «La solution d’analyse d’interaction de Mihup fournit une analyse à 100% des interactions client d’un centre d’appels dans plusieurs langues telles que l’anglais, l’hindi, le bengali et un mélange des deux.» Ainsi, les utilisateurs sont en mesure d’extraire des informations exploitables et précises qui peuvent améliorer les ventes, la collecte et les services à la clientèle. «La plate-forme prête à l’emploi que nous avons construite fonctionne de manière transparente sur les réseaux natifs de cloud ou de périphérie», informe-t-il.

Mihup propose trois produits: VIA (Virtual Interaction Analyst) qui peut analyser toutes les interactions client entrantes / sortantes pour générer des informations commerciales exploitables; AVA-Call Center (Automated Virtual Agent) qui facilite le traitement automatisé et précis des requêtes des clients via une interface IA à consonance humaine; AVA-Auto, un assistant IA multilingue de véhicule qui offre des fonctionnalités telles que le contrôle de la voiture, les médias et le divertissement, etc.

Mihup a géré plus de 100 millions d’interactions clients pour des clients allant des groupes Fortune 500, des grandes banques du secteur privé aux licornes technologiques du nouvel âge dans le secteur du commerce électronique, de la technologie alimentaire et de la logistique, dit-il. Il a levé 1,5 million de dollars dans le cadre d’un cycle de série A en cours dirigé par Accel Partners, Ideaspring Capital, la société Core91 VC de l’investisseur principal Rajesh Jain et Jayant Kadambi (fondateur et PDG de YuMe Networks). Il avait obtenu un financement de démarrage et un financement de pré-série A d’Accel Partners et d’Ideaspring Capital.

L’IA conversationnelle fait progressivement sa marque, grâce à des résultats supérieurs par rapport aux autres options. «La technologie est entrée en Inde un peu tardivement et la diversité linguistique du pays présente un défi pour les marques mondiales, mais c’est là qu’une marque purement indienne telle que Mihup crée des solutions idéales pour les secteurs verticaux tels que le FMCG, les médias, la vente au détail, gouvernement, automobiles, etc. », déclare Barman. «Chez Mihup, nous voulons changer la façon dont les Indiens et le monde interagissent avec les machines. En exploitant les outils de PNL et d’IA, nous envisageons de faire de l’Inde une centrale mondiale d’automatisation vocale dans les années à venir », résume-t-il.