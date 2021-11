Mihup : avantage commercial grâce à des informations approfondies

Bhaskar Mishra, chef de produit, Mihup

Mihup Communications est une plateforme d’IA conversationnelle fondée en 2016 par Tapan Barman, Sandipan Chattopadhyay et Biplab Chakraborty. L’entreprise utilise l’IA pour donner aux humains la possibilité d’interagir de manière transparente avec le monde numérique qui les entoure. En termes simples, cette startup d’IA vocale modifie fondamentalement l’espace conversationnel de l’IA et sa plate-forme peut fonctionner sur des appareils de périphérie et dans des environnements à faible connectivité. Récemment, il a introduit la deuxième génération de sa plate-forme Virtual Interaction Analyst (VIA) en Inde. Reconnu par un large éventail de marques dans différents secteurs, Mihup VIA a traité plus de 100 millions d’interactions en Inde.

Voici une perspective rapide au niveau macro avant d’entrer dans les principaux avantages que le nouveau Mihup apporte aux clients. Les centres de service client sont confrontés au plus grand défi en termes d’audit, de conformité et d’automatisation de l’analyse de la qualité des appels. Les analystes humains ne peuvent pas examiner plus de 2 à 3 % de toutes les interactions dans les grands centres d’appels, ce qui est insuffisant pour identifier et entreprendre des mesures correctives et d’amélioration des processus appropriées. Dans un tel scénario, une entreprise pourrait perdre des affaires au lieu de fidéliser sa clientèle. C’est là que le VIA 2.0 de Mihup a changé la donne.

Avec Mihup VIA 2.0, les entreprises disposent d’une plate-forme d’analyse d’interactions avancée alimentée par l’IA qui peut analyser 100 % des conversations sur les canaux vocaux, de chat ou de courrier électronique, permettant ainsi un meilleur audit et une meilleure conformité ainsi qu’une automatisation de l’analyse de la qualité. La plate-forme avancée et multilingue peut évaluer automatiquement les interactions sur divers paramètres, notamment l’empathie, les informations sur les produits et la précision des réponses fournies par les agents.

Bhaskar Mishra, chef de produit, Mihup, a déclaré : « La valeur de l’audit et de la conformité sur toutes les interactions avec les clients s’est multipliée, en particulier pendant Covid-19 et la numérisation des processus commerciaux. Les clients attendent plus de support et de réactivité. L’utilisation de VIA peut assurer jusqu’à 20 % d’économies sur les dépenses de mise en conformité. Il est essentiel que les services clients et les centres de contact réorganisent leurs processus d’analyse de la qualité en les numérisant via une solution avancée telle que VIA Gen 2. »

La prochaine génération de VIA s’appuie sur une technologie supérieure et de nouveaux ensembles de fonctionnalités. Il se présente sous la forme d’un produit facilement navigable avec des paramétrages personnalisables. La sortie est disponible sous la forme de tableaux de bord analytiques où des graphiques et des chiffres fournissent une image fidèle des interactions avec les clients de la journée, ainsi que des tendances et des prévisions.

