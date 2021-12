Mika annonce une tournée nord-américaine de six dates 2022

Mika a annoncé aujourd’hui sa tournée nord-américaine 2022 présentée par Indeed.com, le numéro un mondial des sites d’emploi. Se déroulant tout au long du mois d’avril 2022, la tournée du chanteur se déroulera dans six villes d’Amérique et du Canada. Les dates de la tournée seront mises en vente le vendredi 17 décembre à 10h, heure locale.

Mika commente l’annonce d’aujourd’hui : « Avoir dû annuler mes spectacles en Amérique du Nord à cause de la pandémie, a écrasé une partie de moi. Cela faisait si longtemps que les travaux étaient en cours et l’excitation de mes fans était si forte. C’est pourquoi je suis si heureuse de reprendre la route avec de nouvelles dates en 2022 ! Il s’agit d’un nouveau spectacle, car le temps pendant la pandémie m’a fait réévaluer l’importance des concerts et à quel point l’intimité peut être puissante, quelle que soit la taille de la salle. Un show intense, avec du nouveau matériel, aussi explosif qu’intimiste. Restez à l’écoute, d’autres dates seront annoncées! À bientôt! »

Pour montrer le pouvoir de la musique en tant que vecteur de promotion de l’empathie et de l’égalité au travail, Indeed célébrera la tournée de Mika en organisant des événements de recrutement virtuels à chaque étape, où les professionnels de l’industrie et les fans pourront postuler à des postes et réseauter avec des entreprises partageant les mêmes idées. . Pour documenter ce voyage, Indeed et Mika embauchent un Content Roadie, un ambassadeur dédié qui partagera la tournée et les événements d’embauche à travers leurs propres yeux et oreilles sur les réseaux sociaux. Les fans peuvent postuler pour le poste via le site officiel Site en effet.

Cette année, Mika défi viral Grace Kelly, qui compte près de 40 millions de vues sur TikTok, reflète parfaitement sa capacité magique à créer un espace permettant aux gens de partager leur vérité, en utilisant le pouvoir de la musique pour évoquer l’empathie. En effet, croit également au pouvoir de créer un environnement inclusif où chacun est encouragé à se consacrer entièrement au travail à accomplir, quel qu’il soit.

Mika s’est d’abord associé à Indeed pour donner vie à la #SoundtrackOfEmpathy lors de la Fierté 2021, attirant l’attention sur l’égalité et l’empathie sur le lieu de travail. MIKA a organisé un concert virtuel sur YouTube, visionné par un quart de million de personnes, pour célébrer et permettre à tous de s’épanouir dans tout ce qu’ils font.

Mika joue les dates de tournée nord-américaines suivantes en 2022 :

3 avril : Boston, MA, Roadrunner

5 avril : New York, NY, Kings Theatre

7 avril : Québec, QC, Centre Vidéotron

9 avril : Montréal, QC, Centre Bell

11 avril : Sageunay, QC, Théâtre du Palais Municipale de La Baie

13 avril : Toronto, ON, Histoire.

Écoutez le meilleur de Mika sur Apple Music et Spotify.