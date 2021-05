Mika Brzezinski poursuit son discours anti-science sur les raisons pour lesquelles elle continue de porter un masque – RedState ⋆ .

J’essaie de décider si certaines personnes ne comprennent tout simplement pas la science (malgré le fait qu’elles prétendent «suivre la science) ou si elles sont tellement liées au concept du masque qu’elles ne peuvent tout simplement pas y renoncer. .

Peut-être un peu de ces deux choses, quand il s’agit de quelqu’un comme Mika Brzezinski de MSNBC. Ici, elle déclamait les nouvelles directives du CDC selon lesquelles les personnes vaccinées ne doivent plus porter de masques, sauf dans les grands événements bondés. Apparemment, ce que cela signifie n’est pas clair pour elle.

@Morningmika de MSNBC: «Si vous voulez suivre la science», vous devriez suivre mon exemple et «toujours porter le masque» même si vous êtes vacciné lorsque vous êtes avec des personnes probablement non vaccinées pic.twitter.com/lTOQDgDEES – Tom Elliott (@tomselliott) 18 mai 2021

“Je pense, cependant, qu’il doit y avoir une certaine clarté, qu’il y a certaines poches du pays qui ne sont peut-être pas prêtes”, a déclaré Brzezinski. Elle a dit qu’elle travaillait avec une équipe de personnes à Washington, DC, dont une personne non vaccinée. «Je porte un masque autour de cette personne», dit-elle. «Si vous voulez ‘suivre la science’, alors, il y a des moments où vous devez toujours porter le masque.»

Ce ne sont que des bœufs à 100%. Ce n’est pas «la science». Le but de la vaccination est que si vous êtes vacciné, vous êtes protégé. Rappelez-vous également que le port du masque était censé aider à réduire la possibilité que nous le transmettions à quelqu’un d’autre. Alors elle n’a même pas ce droit non plus. C’est un vrai problème quand elle a une énorme plate-forme à partir de laquelle propager de telles absurdités. C’est pourquoi il y a tant de gens qui ne comprennent pas la science fondamentale et qui propagent de telles choses, parce qu’ils l’entendent de gens comme elle. Elle dénonce en fait l’efficacité des vaccins, qu’elle en reçoive ou non.

Encore une fois, les gens qui prétendent que tout est question de science ne le sont pas. La «science» devient tout ce qu’ils disent pour correspondre à leur programme. Et ils adoptent cette position après avoir attaqué tout interrogatoire de quelqu’un d’autre l’année dernière, ce qui est également hypocrite.

Encore une fois, si Brzezinski veut porter le masque pour toujours – jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison – n’hésitez pas. Mais ce n’est pas la science de l’imposer à d’autres personnes vaccinées parce que vous n’êtes psychologiquement «pas prêt». C’est la même chose que le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré hier en n’agissant pas conformément aux directives du CDC, et malheureusement, il utilise son pouvoir pour maintenir ce mandat en place dans le New Jersey, exigeant toujours des masques à l’intérieur en public dans le New Jersey, même si les gens sont vaccinés.

Brzezinski semble également bouleversée par la diminution de la pandémie, affirmant qu’elle «n’est pas derrière nous dans le monde» et «cela signifie que nous pourrions à nouveau rencontrer des problèmes». Que vont-ils faire maintenant qu’ils n’ont pas le président Donald Trump à attaquer et s’ils n’ont pas de pandémie pour apaiser la peur? Ils devront peut-être faire du vrai journalisme, mais nous savons que cela n’arrivera pas de si tôt.

C’est ridicule et montre que beaucoup de gens crient «SCIENCE!» l’année dernière… n’étaient pas du tout intéressés par la science. @morningmika est juste un autre. https://t.co/nxSVy47AEY – Pradheep J. Shanker (@Neoavatara) 18 mai 2021

Au cours de l’année dernière, quiconque remettait en question et encore moins rejetait les directives du CDC / OMS sur le COVID a été vilipendé comme une manivelle anti-science, au point d’être censuré sur Internet. Pourtant, il est maintenant tout à fait courant pour les libéraux sans formation scientifique d’aller à la télévision et de rejeter les nouvelles directives du CDC: https://t.co/A1bSRFnWEr – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 18 mai 2021