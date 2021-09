Mika Hakkinen certain que la FIA a pris la bonne décision à Spa

in

Mika Hakkinen a défendu les décisions prises par la FIA le jour de la course du Grand Prix de Belgique, estimant qu’ils ont fait du bon travail.

Michael Masi et ses collègues ont été largement critiqués pour la façon dont ils ont géré la situation à Spa, où de fortes pluies ont rendu la piste trop humide pour que les pilotes puissent courir en toute sécurité.

Plutôt que d’accepter cela et d’arrêter, ils ont suspendu les procédures pendant des heures avant que les pilotes ne soient envoyés pour terminer trois tours derrière la voiture de sécurité.

Ces tours signifiaient que techniquement, une course avait eu lieu et que des demi-points avaient été attribués, et beaucoup, dont Lewis Hamilton, ont estimé qu’un tel résultat était délibérément recherché par la FIA pour des raisons financières.

Hakkinen, cependant, dit que la sécurité du conducteur est la chose la plus importante et pense donc que les choses ont été bien gérées.

« Je sais que j’ai la réputation d’être un pilote de course « à fond ». J’ai toujours aimé adopter cette approche en Formule 1 ou dans toute autre forme de course », a-t-il déclaré dans sa chronique pour Unibet.

“Cependant, je suis également un grand partisan de prendre les bonnes décisions pour des raisons de sécurité, donc je pense que le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a pris la bonne décision de ne pas poursuivre une course complète à Spa-Francorchamps dimanche.

“Nous devons vraiment considérer ce qui aurait pu se passer si une course complète avait eu lieu et que quelqu’un, qu’il s’agisse d’un conducteur ou d’un spectateur, avait été blessé – ou pire – en conséquence.

« Dans ce cas, nous aurions une discussion très différente sur le Grand Prix de Belgique 2021. »

Drapeau rouge des qualifications après la grosse chute de Lando Norris à Eau Rouge. Le pilote McLaren est sorti de la voiture et dit qu’il va bien. @SkySportsF1

💻 https://t.co/CkqLNAZAQx#SkyF1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/mBeTELbWDc – Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 28 août 2021

Il y a eu des appels pour que la course se déroule normalement malgré les fortes pluies, des gens affirmant que les pilotes avaient été confrontés à des conditions tout aussi mauvaises ou pires dans le passé.

Hakkinen est fortement en désaccord avec ces affirmations, se référant à Lando Norris accident en qualifications, et il est certain qu’étant donné la quantité d’eau et la nature de la piste, il n’était pas sûr de courir.

“Vous ne voulez vraiment pas faire de l’aquaplane en dehors de la piste à 300 km/h à Spa, ou même de toute autre piste”, a ajouté le Finlandais.

“Les pilotes de F1 veulent courir, y compris sur le mouillé, mais quand des pilotes comme Lewis Hamilton, Max Verstappen et Fernando Alonso réalisent qu’il est impossible de courir, il faut les écouter.

“Nous avions déjà vu de graves accidents à Spa pendant le week-end, dont un accident de cinq voitures dans l’épreuve W Series, puis un accident vraiment important pour Lando Norris en qualifications F1. Ces deux accidents ont été causés par des voitures qui ont perdu de l’adhérence dans le célèbre virage de l’Eau Rouge, l’un de mes virages préférés en course.

“Bien que je comprenne que la FIA et Spa ont d’autres plans pour améliorer la sécurité à Eau Rouge et Raidillon, il n’y a rien que les autorités puissent faire pour arrêter les fortes pluies.

“Ils ne peuvent que regarder toutes les informations disponibles et essayer de prendre la meilleure décision dans l’intérêt de tous, à commencer par protéger la vie des concurrents.”