Mika Hakkinen: C’était un rappel de Senna contre Prost

Mika Hakkinen affirme que la bataille du GP de Bahreïn entre Lewis Hamilton et Max Verstappen lui a rappelé la rivalité entre Ayrton Senna et Alain Prost.

Verstappen a affronté Hamilton pour la victoire du Grand Prix de Bahreïn, le pilote Red Bull partant de la pole position et conservant l’avantage au début.

Hamilton et Mercedes ont riposté dans le jeu de stratégie et ont conservé leur position sur la piste avant les 10 derniers tours.

Verstappen, qui était sur des pneus plus frais, a pourchassé le septuple champion du monde et a essayé de faire une passe uniquement pour le faire en dehors de la piste.

Il a dû rendre la position avec Hamilton prenant le drapeau à damier 0,7s devant le Néerlandais.

Le double champion du monde affirme que le duel lui a rappelé les rivalités d’antan.

«Voir Lewis et Max se battre pour la victoire m’a rappelé mes combats avec Michael Schumacher», écrit-il dans sa chronique Unibet, «et tout le monde en F1 se souvient des grandes batailles entre Ayrton Senna et Alain Prost.

«Lorsque les pilotes et les équipes sont si proches, la course est vraiment excitante et mémorable.»

L’ancien pilote McLaren dit que si dimanche soir est une indication de ce qui va arriver, la Formule 1 est prête pour un thriller cette saison.

« La victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix de Bahreïn nous a montré à quel point cette saison sera extrêmement compétitive », a-t-il déclaré.

«C’est ce à quoi les fans de F1 rêvent depuis des années.

«Le Champion du Monde n’avait pas la voiture la plus rapide, et la course semblait aller jusqu’au Red Bull de Max Verstappen jusqu’à la toute fin, mais Lewis et son équipe chez Mercedes-Benz ont riposté avec brio.

« Cela prépare la Formule 1 à un duel entre Mercedes et Red Bull en 2021. Mercedes sait maintenant qu’elle va devoir se battre très fort pour défendre ses titres. »

Il a ajouté: «La bataille entre Lewis et Valtteri chez Mercedes, et Max et Sergio chez Red Bull, va être vraiment fascinante.

«Le patron de Mercedes, Toto Wolff, est un gars très déterminé, et on pouvait voir à quel point il était heureux de la victoire à Bahreïn – on aurait dit qu’il venait de remporter sa première course!

«Il sait que le patron de Red Bull, Christian Horner, et les hommes et les femmes ont créé une menace majeure pour la domination de Mercedes.

«À tous les niveaux, d’un point de vue technique et humain, nous allons voir une guerre sportive entre ces équipes en 2021.»

