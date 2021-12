Mika Hakkinen dénonce la conduite « dangereuse » à l’avant du Grand Prix d’Arabie saoudite

Mika Hakkinen a estimé que les actions de Max Verstappen et Lewis Hamilton alors qu’ils se battaient pour la victoire en Arabie saoudite n’étaient pas acceptables.

C’était un dimanche soir de plusieurs controverses en Arabie saoudite, mais la plus importante est survenue lorsque Verstappen a ralenti pour donner la tête à Hamilton à la demande de son équipe Red Bull après avoir coupé la chicane au virage 1 pour rester en tête.

Verstappen a décollé, restant au centre de la piste, mais Hamilton s’est caché derrière, craignant de dépasser la ligne DRS devant et donnant ainsi à Verstappen un coup de pouce avec lequel se battre instantanément.

Le résultat a été un contact lorsque Hamilton a heurté l’arrière du Red Bull de Verstappen, endommageant son aileron avant, et le Néerlandais a écopé d’une pénalité de 10 secondes après la course, jugé pour avoir appliqué les freins et causé la collision.

Mais l’ancien double champion du monde Hakkinen a déclaré que ces matchs à l’avant étaient dangereux et n’auraient pas dû avoir lieu.

« Avec Max étant invité à redonner la tête à Lewis, la solution était claire », a écrit Hakkinen dans sa chronique Unibet.

« Quand vous devez laisser une voiture repasser, il n’y a qu’une seule façon de le faire en toute sécurité. Il s’agit de faire un mouvement clair d’un côté, de relâcher légèrement l’accélérateur et de permettre au différentiel de vitesse naturel de permettre à votre concurrent de vous doubler.

« Ce qui s’est passé à Djeddah était dangereux. Les deux pilotes savaient que la ligne d’activation du DRS était devant eux, donc ni l’un ni l’autre ne voulait être le premier à la traverser car cela permettrait à l’autre pilote de les dépasser dans la ligne droite suivante.

Mercedes a également contesté la direction de la course, affirmant qu’ils n’avaient pas été informés que Verstappen essaierait de laisser passer Hamilton, créant ainsi une confusion pour leur pilote suivie de l’accident.

Et Hakkinen pense qu’à l’avenir, les processus et la technologie doivent être examinés.

« Nous savons également maintenant que si Max avait reçu l’instruction de laisser passer Lewis, Lewis n’avait pas encore été informé et était momentanément confus », a poursuivi Hakkinen.

« En conséquence, je pense que les équipes et la FIA devront examiner le processus, et peut-être la technologie, utilisé pour envoyer des messages aux pilotes. »

Hakkinen a également décidé de mettre fin à la théorie que Verstappen voulait que Hamilton lui percute. Au lieu de cela, le Finlandais a déclaré que c’était simplement parce que Verstappen était si désespéré d’être en retard sur la ligne DRS.

« En regardant ce qui s’est passé ensuite, je ne pense pas que Max ait « testé les freins » de Lewis, c’est-à-dire qu’il essayait de forcer une collision qui aurait facilement pu mettre les deux voitures hors de la course », a expliqué Hakkinen.

« Au lieu de cela, il essayait de forcer Lewis à le dépasser à ce moment-là. Cependant, la façon dont il a ralenti et la position de sa voiture sur la piste étaient définitivement un problème. La FIA a révélé que la voiture de Max produisait une force de 2,4 G au freinage.

Néanmoins, ce n’est pas quelque chose que Hakkinen veut voir sur la piste de course et dans la perspective de la manche finale à Abu Dhabi, il veut une course propre qui couronnera un champion approprié.

Verstappen et Hamilton entrent dans le niveau décisif avec 369,5 points.

« Quelle que soit la raison, ce n’était pas une course positive et la FIA a eu raison d’appliquer une pénalité après la course », a déclaré Hakkinen.

« Même si nous pouvons discuter de l’ampleur de la pénalité – étant donné qu’elle n’a pas changé les résultats – le message est clair. Une conduite dangereuse entraînera une pénalité et si la FIA constate une répétition de ce type de conduite à Abu Dhabi, je pense que la pénalité sera sévère et immédiate.

« J’ai toujours pensé qu’il fallait courir positivement, pas négativement. Gagner le championnat du monde devrait être une question de vitesse, de précision, de technique de course et de prouver que vous pouvez battre l’autre pilote dans un combat direct – un combat sportif.

« C’est ce que je veux voir dimanche prochain et je sais que c’est ce que la FIA, la Formule 1 et les fans veulent aussi. »