Mika Hakkinen : Lando Norris ne devrait pas être blâmé pour son « pari courageux »

Mika Hakkinen a déclaré que Lando Norris, et non McLaren, était le mieux placé pour juger de la stratégie lorsque la pluie a commencé à tomber lors du Grand Prix de Russie.

Norris essayait de repousser Lewis Hamilton et de conclure une première victoire en F1 alors que les nuages ​​​​sombres se rassemblaient et que les conditions changeaient lors des dernières étapes à Sotchi.

Sur un circuit devenu glissant dans certaines parties mais apparemment sec dans d’autres, les deux premiers luttaient pour l’adhérence sur les slicks et Norris, lorsqu’on lui a demandé de juger si des pneus intermédiaires étaient nécessaires, a choisi de rester en dehors.

Mercedes, en revanche, a pris la décision de Hamilton et l’a appelé dans les stands – une décision qui a assuré sa 100e victoire en carrière alors qu’il poursuivait et dépassait Norris, qui avait du mal à garder le contrôle de sa voiture.

Lorsque Norris a réalisé son erreur et s’est arrêté pour les intermédiaires, il était bien trop tard pour sauver ne serait-ce qu’un podium et il s’est classé septième.

Le directeur général des sports mécaniques de la Formule 1, Ross Brawn, et le pilote devenu expert Jolyon Palmer ont tous deux suggéré que McLaren en tant qu’équipe aurait dû assumer davantage de responsabilités dans la prise de décision, comme Mercedes l’a fait avec Hamilton.

Mais Hakkinen, un ancien double champion du monde, pense toujours que le pilote est idéalement placé pour passer l’appel car c’est lui qui expérimente réellement ce que l’on ressent sur la piste.

« Personne ne devrait le blâmer [Norris] pour avoir pris la décision d’essayer de garder son avance lorsque la pluie a commencé à tomber », a déclaré Hakkinen dans sa chronique pour Unibet.

« C’est facile de critiquer, mais lorsque vous essayez de remporter votre première victoire en F1, vous êtes souvent confronté à des décisions difficiles. Dans ce cas, la décision d’arrêter était plus difficile que la décision de continuer et d’essayer de remporter la victoire.

« Lando a un excellent contrôle de la voiture, en particulier sur le mouillé, donc tout dépendait de sa confiance en lui et du risque qu’il était prêt à prendre.

“Peu importe ce que pense l’équipe, le pilote est celui qui sait quelle adhérence il a dans la voiture. Vous le ressentez à travers vos mains sur le volant, vos pieds sur les pédales et le siège de votre pantalon dans la voiture.

« Alors que l’adhérence diminue, vous seul savez quelles parties de la piste sont encore suffisamment sèches et Lando a estimé qu’il pourrait peut-être amener la voiture à l’arrivée – surtout lorsque Hamilton a fait son arrêt au stand pour les pneus intermédiaires.

“Mais au moment où la pluie est devenue forte, Lando n’a eu aucune chance. C’est comme essayer de marcher sur la glace avec des chaussures normales !

“C’était un pari courageux et de voir à quel point il était déçu, Daniel [Ricciardo] et l’équipe McLaren devait terminer quatrième et septième montre à quel point leurs ambitions sont élevées à ce stade de la saison.

