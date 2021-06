Mika Hakkinen : Max Verstappen a des compétences clés pour remporter le titre

in

Mika Hakkinen estime qu’avec sa maturité et sa régularité, Max Verstappen possède les attributs clés requis pour remporter un titre en F1.

Verstappen a pris la tête d’un championnat pour la première fois de sa carrière en s’imposant à Monaco et a élargi cette avance sur Lewis Hamilton avec une autre victoire la dernière fois au Grand Prix de France.

Étant donné qu’il n’a jamais été impliqué dans un combat pour le titre alors que Hamilton a remporté sept championnats, beaucoup considèrent toujours le Britannique comme le favori.

Cependant, Hakkinen dit que le Néerlandais a ce qu’il faut pour triompher.

“Max était ennuyé de perdre la tête au début de la course, mais je pense que la façon dont il s’est calmé et s’est concentré sur la stratégie à deux arrêts était vraiment impressionnante”, a déclaré le Finlandais dans son Unibet colonne.

« Il a mûri en tant que pilote et il sait maintenant ce qu’il faut pour gagner régulièrement. C’est la clé pour gagner un championnat du monde.

« Red Bull a remporté quatre Grands Prix cette année, tandis que Mercedes en a remporté trois. En réalité, Max aurait dû en gagner au moins une de plus, donc même si nous pouvons dire que la Mercedes reste une voiture de course très compétitive, Red Bull offre vraiment des performances solides et cohérentes sur différents types de pistes.

De plus, l’équipe de Verstappen compte 37 points d’avance sur Mercedes au championnat des constructeurs, et c’est en grande partie grâce aux performances de Sergio Perez.

Après avoir gagné à Bakou, le Mexicain est monté sur un nouveau podium au Paul Ricard, et Hakkinen pense que ses compétences en gestion des pneus sont une grande raison pour laquelle son coéquipier a pu gagner.

« Pendant longtemps, il a semblé que Max était coincé à la deuxième place, Lewis contrôlait et Valtteri [Bottas] poussait fort en 3e. Pendant ce temps, Sergio Perez dans le deuxième Red Bull a commencé à s’estomper – ou du moins c’est à ça que ça ressemblait », a-t-il ajouté.

« En fait, Sergio jouait une course typiquement intelligente. En prenant soin de ses pneus, il a pu faire son arrêt au stand sept ou huit tours après Valtteri et Max.

“Cela a mis la pression sur Mercedes, car lorsque Max a dépassé Lewis en utilisant le” dégagement ” – arrêt au stand avant Lewis et utilisant un tour très rapide pour reprendre la tête – les champions du monde avaient peur de passer à une stratégie à deux arrêts parce que cela pourrait permettre à Sergio d’obtenir une meilleure position sur la piste.

