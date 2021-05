Mika Hakkinen: Max Verstappen ne peut pas se permettre ces “ petites erreurs ”

L’ancien double champion du monde Mika Hakkinen a déclaré que les «petites erreurs» aux grandes conséquences ne pouvaient pas continuer pour Max Verstappen.

Red Bull est sorti du Grand Prix du Portugal frustré après que les limites de la piste leur ont encore coûté cher.

Verstappen a raté la pole position et le tour le plus rapide de la course, ainsi que le point bonus pour l’avoir établi, après avoir échoué à rester dans les limites lorsque Lewis Hamilton a quitté Portimao avec une avance de huit points sur Verstappen au championnat.

Lors de l’ouverture de la saison à Bahreïn, Verstappen a reçu l’ordre de renvoyer la tête à Hamilton pour une violation des limites de la piste lors du dépassement, et Hakkinen a clairement indiqué que ces erreurs doivent cesser si Verstappen veut devenir champion du monde en 2021.

«Un domaine de frustration pour Max a été les pénalités de limite de piste. Il aurait dû gagner à Bahreïn et aurait pu prendre la pole position et réaliser le tour le plus rapide au Portugal », a écrit Hakkinen dans sa chronique Unibet.

«Mais à chaque fois, il a mis les quatre roues sur la ligne à un moment donné sur le circuit. C’est si facile à faire, mais vous ne pouvez pas vous permettre de faire de petites erreurs comme celle-là. Pour battre Lewis, Max doit faire un travail parfait chaque week-end.

Après le GP du Portugal, l’ancien coéquipier de Hamilton, Nico Rosberg, a déclaré que Verstappen comprenait de plus en plus à quel point le Britannique était bon.

Et Hakkinen voit que Hamilton «aime» ce défi.

«Il n’a fallu que quatre tours à Lewis pour récupérer sa position sur Max. Il a ensuite pourchassé Valtteri, prenant la tête au 20e tour. Lewis adore ce genre de défi », a expliqué Hakkinen.

«Red Bull et Honda ont fait un travail fantastique, mais Mercedes a récupéré rapidement après un début d’année moins compétitif. L’une des forces de Mercedes est sa capacité à réagir, donc même si je pense que le circuit de Portimao convenait un peu plus à leurs voitures que les Red Bulls, Lewis et Valtteri ont vraiment une équipe technique exceptionnellement forte qui les soutient.

Derrière cette bataille pour le titre, Lando Norris fait des vagues avec McLaren.

Trois courses dans la saison et il n’a pas encore été battu par un pilote non-Mercedes ou Red Bull le dimanche, et Hakkinen pense que Norris est l’une des «plus grandes histoires» de la saison, tout comme son équipe McLaren.

“Lando Norris a terminé les trois premiers grands prix dans le top cinq, une course très impressionnante pour le pilote McLaren, en particulier si l’on considère les forces de son coéquipier Daniel Ricciardo”, a déclaré Hakkinen.

«Pour Norris, être troisième au Championnat du monde des pilotes et McLaren troisième devant Ferrari au championnat du monde par équipes, c’est incroyable. L’une des plus grandes histoires de cette saison à ce jour. »

