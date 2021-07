Mika Hakkinen : Mercedes a besoin de solutions avant que le titre ne soit hors de portée

Mika Hakkinen a prévenu que sans solutions pour rattraper Red Bull, la bataille pour le titre pourrait échapper à Mercedes lors des prochaines courses.

Max Verstappen a dominé le Grand Prix de Styrie au Red Bull Ring et pour la première fois depuis des années, Toto Wolff a admis que Mercedes n’avait pas de solution pour suivre le Néerlandais pendant la course.

En conséquence, Red Bull a pu étendre son avance aux championnats des pilotes et des constructeurs, les équipes revenant à Spielberg pour la deuxième étape du double en Autriche ce week-end.

Alors que le directeur technique James Allison a déclaré que Mercedes avait des moyens de rendre sa voiture plus rapide cette année, le développement continu de Red Bull a semblé laisser les Silver Arrows dans leur sillage.

Hakkinen a salué les performances de Red Bull lors des dernières courses tout en avertissant Mercedes qu’ils ne peuvent pas laisser trop tard pour se remettre d’accord avec leurs rivaux.

“Pour le moment, Mercedes ne semble pas avoir de réponse à cela”, a déclaré le double champion du monde dans sa chronique avec Unibet.

Il a dit précédemment qu’il passait environ “20 tours par an” dans le simulateur, mais Lewis met les bouchées doubles pour essayer de ramener Red Bull en 👀 # F1 (📷 lewishamilton, Instagram) pic.twitter.com/Wq40gopSlU – Planète F1 (@Planet_F1) 30 juin 2021

« La façon dont Max Verstappen a contrôlé la course et a remporté une victoire confortable sur Lewis Hamilton a montré à quel point le package Red Bull-Honda s’est développé cette année.

«Je pense qu’ils ont fait un travail incroyable et Max en profite pleinement. Red Bull Racing a remporté les quatre derniers grands prix, une performance vraiment fantastique et le genre de compétition que Mercedes n’a pas connue depuis 2013.

“En Autriche, Lewis et son coéquipier Valtteri Bottas ont déclaré que les Red Bulls étaient deux dixièmes de seconde plus rapides par tour, et sensiblement plus rapides en ligne droite – un avantage vraiment significatif sur un circuit aussi court. En course, Max a pu ouvrir une avance rapide et contrôler toutes les options stratégiques de l’avant.

« Avant, j’adorais ce genre de course parce que, même si c’est amusant de courir roue contre roue, avoir le contrôle et savoir que l’on a une voiture fantastique sous ses pieds est une sensation tellement agréable. Max semble vraiment apprécier !

« Mercedes peut se consoler avec des podiums, [but] ce n’est pas vraiment l’objectif de pilotes comme Lewis, Valtteri et le patron de l’équipe Toto Wolff.

“Ils vont devoir trouver des solutions rapidement si ce championnat du monde ne veut pas leur échapper en juillet et août.”

