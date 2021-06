Mika Hakkinen propose sa théorie sur les crevaisons de pneus à Bakou

in

Mika Hakkinen dit que le coude à droite dans la ligne droite de départ/arrivée de Bakou aurait pu contribuer aux défaillances inquiétantes des pneus là-bas.

Lance Stroll et Max Verstappen ont été impliqués dans des accidents effrayants lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan après avoir subi des défaillances identiques des pneus arrière gauche dans la ligne droite des stands. Verstappen s’est produit alors qu’il menait la course dans les phases finales.

Heureusement, les deux pilotes n’ont pas été blessés, grâce à l’angle nez en avant auquel ils ont heurté le mur, mais déjà Sebastian Vettel et Nico Rosberg, entre autres, ont expliqué que la situation aurait pu être bien pire.

Pirelli pense que les débris étaient à blâmer, bien que leurs enquêtes soient en cours.

L’ancien double champion du monde Hakkinen attendra le mot officiel mais a mis en évidence le coude droit dans la ligne droite principale, arguant qu’il met le pneu arrière gauche sous tension et que cela pourrait donc avoir été un facteur contributif.

Quoi qu’il en soit, il partage le point de vue que ces échecs auraient pu être très dommageables, parlant de ses propres expériences, et a souligné la nécessité pour Pirelli, la FIA et les équipes de travailler ensemble pour apporter des réponses.

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

«Je dois avoir pitié de Max Verstappen. Il a mené une course si forte depuis la P3 sur la grille pour subir cette terrible défaillance de pneu dans la ligne droite principale à vitesse maximale », a écrit Hakkinen dans sa chronique Unibet.

« Il y a un coude à droite dans la ligne droite, qui aura mis la charge sur le pneu arrière gauche, et c’est celui qui a échoué.

« Nous devons attendre le résultat de l’enquête de Pirelli, pour voir s’il y a eu un problème réel avec le pneu lui-même ou une crevaison causée par des débris. Quoi qu’il en soit, c’est un souci pour la F1.

« J’ai connu des crevaisons de pneus et ce n’est jamais une belle expérience. C’est très soudain, violent et vous laisse un passager à 300km/h. C’est une panne de pneu qui m’a conduit à l’hôpital au Grand Prix d’Australie en 1995, et en 1999, j’ai eu une panne de pneu en roulant à fond en Allemagne.

« Quand vous sentez la voiture partir, vous commencez instantanément à essayer de corriger la direction, mais à vitesse maximale, vous ne pouvez vraiment rien faire.

« Ce qui rend la défaillance des pneus de Max plus préoccupante, c’est qu’il s’agissait de la deuxième de la journée, Lance Stroll ayant subi le même sort sur son Aston Martin. Le fait que les deux incidents aient eu lieu au même endroit, à vitesse maximale, signifie que la FIA, avec les équipes et Pirelli, devra examiner attentivement toutes les données et vraiment essayer d’en comprendre les raisons.

« A Bakou, les deux pilotes étaient seuls sans voiture à côté. Ils ont également eu la chance de tourner et de frapper le mur avec la section du nez. Sur d’autres circuits, ce genre de panne pourrait conduire à un accident plus catastrophique.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !