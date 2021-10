Mika Hakkinen salue la victoire de Valtteri Bottas au GP de Turquie comme l’une de ses plus grandes

Le double champion du monde Mika Hakkinen place la victoire de Valtteri Bottas en Turquie parmi les meilleurs de son compatriote en Formule 1.

Bottas attendait une première victoire en Grand Prix en 2021, sa dernière saison avant de quitter Mercedes pour rejoindre l’équipe Alfa Romeo.

Et avec Bottas devenant de plus en plus un rôle de soutien pour son coéquipier Lewis Hamilton dans sa candidature au titre, il commençait à sembler que Bottas n’avait pas une autre victoire en lui en tant que pilote Mercedes.

Cette pensée a été catégoriquement dissipée à Istanbul Park alors que Bottas est passé de la pole à une victoire dominante, franchissant la ligne d’arrivée à 14,5 secondes du rival de Hamilton, Max Verstappen, en P2.

Pour Bottas, il s’agissait d’une dixième victoire de sa carrière en Formule 1, et Hakkinen a du mal à en imaginer une de plus impressionnante.

« Ce fut une performance vraiment brillante de Valtteri Bottas dimanche en Turquie », a écrit Hakkinen dans sa chronique Unibet.

« Une très belle victoire, sa 10e en Formule 1, et un résultat important car il a marqué le maximum de points possible pour Mercedes et a gardé le Red Bull de Max Verstappen derrière.

« Avec son coéquipier Lewis Hamilton terminant 5e, il était essentiel que Valtteri empêche Max de marquer la victoire, donc sa domination de la course était formidable à voir.

« Valtteri a fait preuve d’une grande habileté dans la gestion des pneus intermédiaires qui ont été utilisés tout au long de la course en raison des conditions humides. Notamment au départ de la course puis à nouveau après son arrêt au stand.

« Il est si facile de détruire les niveaux d’adhérence sur un ensemble d’intermédiaires en poussant trop fort directement depuis les stands, ce qui est arrivé à Lewis Hamilton et à Charles Leclerc plus tard dans la course.

« Valtteri s’est concentré sur le fait de battre Max dès la ligne de départ, de protéger ses pneus jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être poussés, et a réalisé une course parfaite.

« Il ne fait aucun doute que c’était l’une de ses meilleures victoires en Formule 1, donc je ne suis pas surpris de voir à quel point lui et Mercedes étaient heureux après la course.

« Un jour où Lewis Hamilton a dû prendre une pénalité de 10 places sur la grille à la suite d’un changement de moteur, Valtteri a fait tout ce que son équipe pouvait espérer. »

Avec d’autres performances comme celle-là, Bottas peut encore jouer un rôle majeur dans la conclusion de la saison, surtout si l’avantage de Mercedes sur Red Bull persiste au-delà de la Turquie.

Et Hakkinen s’attend à ce que Bottas soit un facteur, ainsi que Sergio Perez dans le Red Bull qui a terminé P3 en Turquie, mettant en place une démonstration défensive intrépide pour fermer la porte à l’attaque de Hamilton.

« Ce qui ressort également clairement du week-end, c’est que la voiture Mercedes a devancé la Red Bull en termes de performances », a déclaré Hakkinen.

« Lewis et Valtteri ont été les plus rapides en qualifications, et Max admet que Red Bull a du travail à faire s’ils veulent remporter ce championnat du monde.

« Alors que nous entrons dans les six dernières courses du Championnat du monde, je pense que Valtteri et Sergio joueront un rôle de plus en plus important en fournissant à Lewis et Max le bon niveau de soutien et d’options stratégiques.

« Max ne mène le championnat du monde que de six points, donc avec 156 points disponibles lors de ces dernières courses, le titre pourrait basculer dans un sens ou dans l’autre très rapidement. »