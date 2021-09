Mika Hakkinen trouve les collisions Max/Hamilton “très préoccupantes”

Les collisions entre Max Verstappen et Lewis Hamilton posent des problèmes de sécurité à Mika Hakkinen, et il les a avertis de ne pas faire preuve de complaisance.

Les deux rivaux pour le titre se sont tous deux retirés du Grand Prix d’Italie après s’être rencontrés au virage 2 au 26e tour.

C’était la deuxième fois cette saison que le contact entre les deux avait laissé au moins un abandon, Verstappen s’effondrant lorsqu’il était touché par le Britannique à Silverstone.

Étant donné qu’à ces deux occasions, un conducteur aurait pu être grièvement blessé, Hakkinen est inquiet et souhaite que tous deux s’assurent que de tels incidents ne se poursuivent pas.

“Mes anciens rivaux Ayrton Senna et Michael Schumacher ont été impliqués dans de nombreux accidents controversés, mais à mon avis, il est toujours préférable d’éviter l’autre gars et de rester concentré sur la victoire”, a-t-il déclaré dans sa chronique pour Unibet.

« Quand vous avez un contact, vous ne pouvez jamais être certain de ce qui va se passer. Votre concurrent a peut-être une voiture endommagée, mais ce peut facilement être à votre tour d’en souffrir. Il n’y a aucune certitude de s’écraser les uns contre les autres.

“C’est tellement mieux de se concentrer sur le fait de rester à fond, d’appliquer la meilleure stratégie et d’accepter que vous ne pouvez pas gagner toutes les courses. Parfois, la 2e ou la 3e est un résultat important, surtout lorsque vous essayez de gagner un championnat du monde.

« À Silverstone, Max a eu la chance de ne pas être blessé suite à sa collision à grande vitesse avec Lewis. Dimanche, nous avons vu Lewis sauvé par le dispositif Halo.

« Deux accidents potentiellement graves en quatre courses sont très préoccupants car aucun de nous ne devrait tenir la sécurité pour acquise. Nous ne pouvons pas être complaisants.

« Le championnat du monde de cette année est fantastique à regarder et très serré. Je veux voir Max et Lewis donner 100% à chaque tour, mais je souhaite aussi les voir terminer les courses et monter sur le podium. Laissons les résultats décider du championnat, pas le nombre d’accidents.

Leur défaite était le gain de McLaren à Monza, l’équipe britannique remportant son premier doublé en plus d’une décennie.

Après un début de vie difficile avec l’équipe, Daniel Ricciardo a été le seul à les mener au-delà de la ligne et à remporter la victoire après avoir occupé la P1 pendant la grande majorité de la course.

En comparant la façon dont il s’est installé dans l’équipe à la façon dont l’Australien est, Hakkinen pense en fait que le joueur de 32 ans a parfaitement réussi.

“Voir Daniel Ricciardo et Lando Norris terminent premier et deuxième au mérite, contrôlant la course après une solide performance lors des qualifications de vendredi et des qualifications de sprint, était assez spécial », a-t-il déclaré.

« Daniel a mis du temps à s’installer dans l’équipe, mais c’est tout à fait normal. Cela m’a pris quatre ans pour gagner chez McLaren – cela lui a pris six mois.

« Une nouvelle équipe, c’est apprendre à travailler avec de nouvelles personnes, adapter son style à leur façon de travailler, comprendre le fonctionnement de la voiture et tous ses systèmes complexes. Il n’y a rien de facile à ce sujet, alors Daniel a dû travailler dur.

“Gagner le Grand Prix d’Italie est sa récompense et cela va vraiment renforcer sa confiance.”

