Mika Hakkinen : Valtteri Bottas mérite plus de crédit de Mercedes

in

Mika Hakkinen a parlé de sa propre expérience sur la difficulté pour Valtteri Bottas de partager une équipe avec un grand de la F1.

Et il pense que son compatriote finlandais mérite plus d’éloges pour son rôle chez Mercedes.

Le double ancien champion du monde a débuté chez McLaren contre Ayrton Senna en 1993. Il s’est donc vu confier une tâche difficile pour égaler le légendaire Brésilien lors de ses trois premières courses en Formule 1.

Bottas a été surpassé dans le championnat des pilotes par Lewis Hamilton à chacune de ses cinq saisons avec l’équipe à ce jour, mais le pilote britannique a déjà qualifié le Finlandais de “meilleur coéquipier” qu’il a eu dans le sport, avec son avenir à l’équipe reste à décider au-delà de cette année.

Bottas a remporté 55 podiums en tant que pilote Mercedes, aidant les Silver Arrows à remporter quatre titres consécutifs des constructeurs, et son compatriote Hakkinen pense qu’il a fallu la vitesse et le travail acharné de Bottas pour tirer le meilleur parti de Hamilton et atteindre son propre succès avec l’équipe.

“Je suis fasciné par ce qu’il faut pour réussir en Formule 1”, a écrit Hakkinen dans une chronique pour l’édition espagnole de Motorsport. « C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis le championnat de si près. Donc, quand je vois certains des commentaires injustes sur Valtteri Bottas, cela vaut la peine de donner une perspective basée sur ma propre expérience.

« Je sais ce que c’est que d’affronter le plus grand pilote d’une génération – dans mon cas, Ayrton Senna – et d’avoir travaillé avec des coéquipiers très compétitifs tout au long de ma carrière. De Johnny Herbert à Martin Brundle, Mark Blundell, Nigel Mansell et, bien sûr, David Coulthard.

« Aucun d’entre eux n’a été lent. Ils étaient tous des pilotes de Formule 1 très rapides, engagés et compétents.

« C’est très facile de parler de quelqu’un qui est champion du monde, qui gagne tout le temps, puis de critiquer son coéquipier. C’est une comparaison facile, mais qui oublie la vision d’ensemble de ce que cela signifie d’être la moitié d’une équipe gagnante du championnat. J’ai remporté deux titres mondiaux en partie parce que DC était un très bon coéquipier.

« Le travail d’équipe avec les pilotes est un aspect très important pour une équipe de haut niveau. Mercedes sait mieux que quiconque ce qui peut arriver lorsque deux pilotes se battent d’une manière qui peut être destructrice. Une partie du travail de Valtteri depuis qu’il les a rejoints a été de travailler aux côtés de Lewis, de pousser aussi fort que possible mais de maintenir la communication fluide.

Valtteri Bottas estime qu’il aurait pu avoir une meilleure chance de remporter des titres avec Mercedes s’il avait obtenu des contrats plus longs.https://t.co/jJRRjC1DBh #F1 pic.twitter.com/5aCqcdSoPQ – PlanetF1 (@Planet_F1) 11 août 2021

Découvrez les dernières marchandises Valtteri Bottas via la boutique officielle de Formule 1

« Un seul coéquipier peut remporter le championnat du monde et pour ce faire, il doit généralement gagner plus de courses que les autres, ce qui inclut de battre le coéquipier avec qui il partage un garage. Lorsque les deux sont dans la même voiture, cette bataille n’est jamais facile. En tant que Champion du Monde, vous construisez inévitablement l’équipe autour de vous, laissant à votre coéquipier beaucoup plus de travail à faire.

« En tant que coéquipier de Lewis, il a à ses côtés le concurrent le plus redoutable. Cela a été incroyable de voir à quel point Valtteri a été calme, contrôlé et déterminé, à quel point il a continué à travailler malgré le défi et les critiques faciles. Il se concentre simplement sur l’attaque chaque week-end aussi fort qu’il le peut, en faisant de son mieux pour l’équipe.

« Il existe un mythe populaire selon lequel gagner des Grands Prix est facile lorsque vous avez la meilleure voiture. Cela montre simplement que vous ne comprenez pas le défi.

« Il n’y a rien de facile à gagner en F1, que ce soit 20 courses pour moi ou neuf grands prix pour Valtteri. C’est encore plus dur quand tu as un multiple champion du monde à côté de toi dans le garage.

« Pour toute équipe visant à maintenir une performance gagnante, le degré d’harmonie et de concentration au sein de sa paire de pilotes est un ingrédient important. C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis sûr que Valtteri mérite plus de crédit pour le travail qu’il a accompli.