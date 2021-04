Mika Hakkinen voit ses batailles contre Schumi dans Max Verstappen / Lewis Hamilton PlanetF1

Le double champion Mika Hakkinen voit pourquoi les gens se souviennent de ses duels avec Michael Schumacher de Max Verstappen et Sir Lewis Hamilton.

Dans le cadre de McLaren, Hakkinen a remporté ses deux championnats du monde en 1998 et 1999, mais ses batailles épiques avec Schumacher s’étendraient de la fin des années 90 au début des années 2000 jusqu’à ce que Hakkinen quitte le sport à la fin de 2001.

Et maintenant, le Finlandais comprend pourquoi les gens voient cette même rivalité se préparer entre Hamilton et Verstappen pour le titre 2021.

Hamilton a tiré le premier coup à Bahreïn, mais Verstappen a riposté avec une masterclass à Imola dans des conditions humides. Grâce à un point bonus au tour le plus rapide à Imola, Hamilton mène Verstappen au classement des pilotes d’un seul point.

“Ce n’était pas une surprise de voir Max remporter la victoire après avoir pris un départ aussi parfait et remporté le combat roue à roue avec Lewis au premier virage”, a écrit Hakkinen dans sa chronique Unibet.

«C’était très serré. Ils auraient pu si facilement entrer en collision, mais ils l’ont bien jugé, malgré une petite touche. Lewis a eu la chance de ne subir que des dégâts mineurs, mais ces deux gars se battent déjà très fort – et nous n’en sommes qu’à la deuxième course!

«Je ne suis pas surpris que les gens comparent cela à moi et Michael Schumacher. Deux voitures très proches et deux pilotes qui ne souhaitent que gagner. »

À l’époque de Hakkinen et Schumacher, c’était McLaren et Ferrari qui se battaient, et juste derrière le duel Mercedes / Red Bull, il semble que cette rivalité soit prête pour un retour.

Lando Norris a décroché un deuxième podium de sa carrière avec P3 au Grand Prix d’Émilie-Romagne, franchissant la ligne d’arrivée devant les Ferrari alors que Charles Leclerc obtenait la P4 et Carlos Sainz P5.

Hakkinen a rejoint la liste croissante des admirateurs de Norris à la suite d’une performance qui lui a valu le pilote du jour, tandis que le Finlandais est également ravi de voir Ferrari et McLaren s’affronter à nouveau.

«Je suis tellement ravi que mon ancienne équipe McLaren, 3e et 6e, leur donne un autre bon résultat, et surtout compte tenu de la performance de Lando Norris ce week-end», a déclaré Hakkinen.

«La voiture est clairement un package rapide, et Lando a failli provoquer un bouleversement majeur en qualifications avant de commettre une petite erreur vers la fin de sa dernière manche. La vitesse est là, et il le sait.

«La course de Lando a été très solide, et la décision de l’équipe de mettre Daniel Ricciardo et lui sur des pneus à poulies tendres au redémarrage montre qu’ils ont du courage, de la confiance et de la détermination. Ces pneus ont définitivement aidé Lando à devancer la Ferrari de Charles Leclerc, et avec une bonne gestion des pneus, il a pu monter sur le podium.

«Alors que Red Bull et Mercedes se battent pour les victoires, McLaren et Ferrari semblent être enfermées dans une bataille derrière. C’est fantastique à voir et cela me rappelle de belles batailles dans le passé.

