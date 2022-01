Mika Zibanejad réussit un tour du chapeau alors que les Rangers battent le Lightning

Mika Zibanejad a inscrit plusieurs des 19 buts de Chris Kreider en tête de l’équipe cette saison. Dimanche, c’est Kreider qui a obtenu des passes décisives sur chacun des trois buts de Zibanejad.

Zibanejad a réussi son huitième tour du chapeau en carrière, Igor Shesterkin a stoppé 38 tirs pour son deuxième blanchissage de la saison et les Rangers de New York ont ​​battu le Lightning de Tampa Bay 4-0.

« Premier match de 2022, retournons ça », a déclaré Zibanejad à propos de son jeu avec Kreider. « Il l’a aussi dans son jeu. C’est un buteur, mais il fait de belles passes et il faut être prêt pour ça. C’était le cas aujourd’hui. »

Ryan Strome a également marqué et Adam Fox a récolté deux passes décisives pour aider New York à gagner pour la troisième fois en cinq matchs (3-1-1). Les Rangers ont battu le Lightning pour la deuxième fois en trois jours après une victoire de 4-3 en fusillade à Tampa, en Floride, vendredi soir.

Le centre des Rangers de New York Mika Zibanejad (93) est félicité par ses coéquipiers Chris Kreider (20) et Kaapo Kakko (24) après avoir marqué son troisième but contre le Lightning de Tampa Bay, au cours de la deuxième période d’un match de hockey de la LNH, dimanche 2 janvier, 2022, au Madison Square Garden de New York. (Photo AP/Rich Schultz)

New York était privé de l’attaquant vedette Artemi Panarin, qui a été placé dimanche dans les protocoles COVID-19.

« Tous nos joueurs ont intensifié leurs efforts », a déclaré l’entraîneur des Rangers Gerard Gallant. « C’est très satisfaisant. Vous jouez une bonne équipe comme ça là-bas, ils viennent vers vous, ils ont beaucoup de talent. … Shesty a joué un excellent match, le jeu de puissance a fait son travail. Tout le monde était prêt à jouer aujourd’hui et à concourir . »

Shesterkin a réalisé 18 arrêts en première période, 11 en deuxième et neuf en troisième pour son quatrième blanchissage en carrière. Il s’est amélioré à 15-4-2 avec une moyenne de buts alloués de 2,09 cette saison.

« Je dois jouer encore mieux qu’aujourd’hui », a déclaré Shesterkin par l’intermédiaire d’un interprète.

Andrei Vasilevskiy, qui jouait pour la première fois en 12 jours après avoir quitté les protocoles COVID-19 plus tôt dans la journée, a réalisé 17 arrêts alors que le Lightning a perdu son troisième match consécutif (0-2-1) après avoir remporté neuf des 10.

« Ce n’est pas comme si les gars n’essayaient pas, nous n’avons tout simplement rien généré », a déclaré l’entraîneur du Lightning, Jon Cooper. « Nous étions partis. Remerciez les Rangers, ils ont fait un sacré travail. Nous avons eu des occasions, et le gardien de but a pu les voir. Nous étions un peu plus lents, le temps de réaction était un peu court. , voici le résultat. »

Zibanejad, qui a inscrit le seul but de la fusillade vendredi, a réussi son tour du chapeau en fin de deuxième période pour donner une avance de 4-0 aux Rangers. Il a dévié la passe de sortie de Tampa Bay dans sa zone défensive et a chargé vers le filet. La rondelle est venue à Kreider, qui a filé vers la gauche et a envoyé une passe que Zibanejad a déviée devant Vasilevskiy avec 3:07 à jouer pour son 11e de la saison.

Le Lightning a contesté le bâton élevé sur le jeu, mais le but a été maintenu après un examen.

« Lorsque vous êtes dans ce genre d’élan, vous semblez simplement prendre les bonnes décisions quant à l’endroit où aller et les rondelles vous trouvent », a déclaré Zibanejad.

C’était son premier tour du chapeau depuis le 25 avril contre Buffalo. Il a marqué trois buts à trois reprises la saison dernière, dont deux matchs de trois buts et trois passes décisives.

Les Rangers ont terminé huitièmes dans la LNH en avantage numérique à 23,9% et ont obtenu 2 pour 3 contre le Lightning.

Avec Mikhail Sergachev de Tampa Bay parti pour crochet, Zibanejad a inscrit les Rangers au tableau d’affichage à 7:44 du premier alors qu’il décochait un tir ascendant du haut du cercle gauche devant Vasilevskiy dans le coin supérieur gauche.

Près de cinq minutes plus tard, les Rangers étaient sur un avantage numérique de 4 contre 3 lorsque la passe de Zibanejad pour Kaapo Kakko sur le côté droit a été déviée par le défenseur du Lightning Ryan McDonagh devant Vasilevskiy avec 7:23 à faire.

Strome a porté la marque à 3-0 lorsqu’il a décoché un tir entre les cercles au-dessus du gant de Vasilevskiy pour son septième avec 5:07 à jouer dans la période d’ouverture.

Shesterkin a réussi six de ses 18 arrêts du premier dans la dernière minute, y compris un arrêt du gant sur un tir frappé de Sergachev dans lequel le gardien de but s’est retrouvé étendu face contre terre devant le but avec 16 secondes à jouer, dessinant des chants de « Je -gor! I-gor! » de la foule à domicile.

ALIGNEMENTS

Le Lightning D Erik Cernak a été activé hors IR et a rejoint l’alignement après avoir raté 10 matchs en raison d’une blessure au bas du corps. … C Anthony Cirelli a également abandonné les protocoles COVID-19 avant le match. RW Taylor Raddysh a également abandonné les protocoles et a été affecté à l’équipe des taxis. … Le D Zach Bogosian a raté son deuxième match consécutif en raison d’une blessure au bas du corps.

En plus de Panarin, les Rangers étaient privés du D Patrik Nemeth en raison d’une maladie non divulguée. La recrue Zac Jones est entrée dans la formation et a fait ses débuts dans la saison. … G Alexandar Georgiev, retiré des protocoles COVID-19 un jour plus tôt, était le remplaçant de Shesterkin. C Kevin Rooney, D Ryan Lindgren et D Jarred Tinordi sont restés dans les protocoles COVID-19.

SUIVANT

Foudre : À Columbus mardi soir pour conclure un voyage de deux matchs.

Rangers : Accueillez Edmonton lundi soir avant un voyage de cinq matchs.