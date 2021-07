Mikael åkerfeldt d’Opeth dit qu’il travaille sur la partition de la série Netflix ‘Clark’ depuis mars 2020

En mai 2020, il a été annoncé que OPETH leader Mikael Åkerfeldt marquerait le prochain Netflix séries “Clark”. La série dramatique en six épisodes sur le criminel suédois Clark Olofsson est dirigé par Jonas Åkerlund. La société de production est Groupe de contenu scandinave.

kerfeldt discuté de son implication avec “Clark” dans une nouvelle interview avec THÉÂTRE DU RÊVE claviériste Jordan Rudess. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait eu la chance de travailler sur une nouvelle musique pendant la pandémie de coronavirus, Mikaël répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Pas pour OPETH. D’une certaine manière, je ne veux pas paraître insensible, mais la pandémie a frappé à un bon moment pour moi, du point de vue du travail, car on m’a proposé de faire une musique de film, en gros, ou pour une série. Le directeur est Jonas Åkerlund, qui est surtout connu pour faire des clips pour Madone et Lady Gaga. Il a un passé dans le heavy metal. Il était dans un groupe appelé BATHORY il y a des années. Et c’est un ami à moi. Et il m’a demandé si je serais intéressé par la composition d’une musique pour une série télévisée qui sort sur Netflix à propos d’un gars appelé Clark Olofsson, qui était un voleur célèbre et infâme, en gros. C’est donc presque comme un biopic. Donc j’écris de la musique qui est censée s’adapter à partir des années 40 et au-delà. Alors ça a été amusant. J’ai donc fait ça. Je suis toujours en train de travailler là-dessus.”

Concernant son approche de la rédaction du “Clark” But, Mikaël a déclaré: “Au début, je ne voulais pas faire beaucoup de voix, mais j’ai fait quelques voix. Il m’a envoyé le script, et j’ai lu [it]. Mais en gros, il m’a dit : ‘Écris juste de la musique comme tu le fais d’habitude.’ Et c’est ce que j’ai fait, seulement des morceaux plus courts — comme des morceaux de trois minutes. Vous ne voulez pas passer du temps à travailler sur un morceau de 20 minutes et ensuite il dit : « Ça craint. » Donc je fais juste des choses plus courtes. Mais ça a été vraiment amusant. Et je pense avoir beaucoup appris. J’ai dû en quelque sorte étudier la musique moi-même, comment ça sonnait au cours des différentes décennies et ainsi de suite… Certaines choses sont en quelque sorte OPETH-y sonne, je suppose, et certaines choses ne le sont certainement pas OPETH-y sonnant. Mais ça a été vraiment amusant. Et certaines choses que je pense sont vraiment de belles choses, j’espère presque qu’elles ne seront pas utilisées, alors je pourrais les prendre pour OPETH.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une notation à la photo, Mikaël a déclaré: “Je n’ai pas marqué pour l’image. J’adorerais faire ça. Mais c’est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Donc je suis en train d’écrire des choses et de les lui envoyer. Et puis nous ‘ je vais voir ce qui se passe.”

kerfeldt a poursuivi en réitérant que le verrouillage est arrivé à un bon moment pour lui sur le plan professionnel. “Oui, j’ai peur de le dire”, a-t-il dit. “Ouais, c’était bien. Je n’aurais pas eu le temps [to work on the score] autrement. Je travaille presque tous les jours depuis mars 2020.”

Olofsson sera représenté par Bill Skarsgård, qui est surtout connu pour sa représentation terrorisante et emblématique de Pennywise dans le Stephen King saga “Il”. L’année dernière, il a joué dans le Netflix film “Le diable tout le temps” et dans le Sundance frapper “Neuf jours” pour Sony Pictures Classique. À la télévision, Skarsgård a récemment joué dans Hulu‘s “Château de Pierre”, une série dramatique psychologique de JJ Abrams et Stephen King.

Basé sur la vérité et les mensonges de Olofssonl’autobiographie de , la série en suédois présentera Clarkdes premières années jusqu’à nos jours. Le gangster notoire a commencé sa carrière criminelle dans les années 1960 et est devenu l’une des personnalités les plus controversées de l’histoire suédoise contemporaine. Condamné de plusieurs chefs d’accusation de trafic de drogue, de tentative de meurtre, d’agression, de vol et de dizaines de braquages ​​de banque, il a passé plus de la moitié de sa vie derrière les barreaux et a laissé derrière lui une traînée de traumatismes, de chagrin, de déception et de dévastation générale. Dans les années 1970, Clark a donné naissance à l’idée du « Syndrome de Stockholm » lors d’un braquage de banque raté à Stockholm – et a depuis conservé sa position de célèbre criminel trompant toute la Suède pour qu’elle tombe amoureuse de lui. Tout comme il le désirait.

kerlund mentionné: “‘Clark’ est l’histoire de l’homme le plus politiquement incorrect, qui a vécu la vie la plus politiquement incorrecte. C’est le genre d’histoires que je recherche toujours. C’est une biographie ultra-violente, pleine d’esprit, émotionnelle, réelle et surréaliste pour mettre un visage sur le nom du syndrome de Stockholm, mais il ne s’agit pas seulement du vol de Norrmalmstorg. Il s’agit de toute sa vie et de ce qui a fait de lui ce qu’il est, la vérité et les mensonges de son incroyable carrière. Bill Skarsgård est le match parfait pour cela et il apportera le syndrome de Stockholm au rôle. Et Netflix est la plate-forme parfaite, ils ne sont pas seulement le plus grand service de streaming, ils ont aussi l’audace de raconter cette histoire incroyable.”

Ajoutée Skarsgård: “Clark Olofsson est, pour le meilleur et pour le pire, l’un des personnages les plus colorés et fascinants de Suède. J’accepte ce défi avec une joie mêlée de terreur et je pense qu’avec Jonas et Netflix à l’arrière, nous pouvons raconter une histoire révolutionnaire avec un rythme et une folie que nous n’avons peut-être jamais vus à la télévision auparavant. Clarkla vie et l’histoire de est tellement incroyable et foutue qu’elle ferait même Scorsese rougir.”

Tesha Crawford, directeur d’International Originals Northern Europe chez Netflix, a déclaré : « Nous sommes vraiment impatients de poursuivre notre excellente collaboration avec Jonas Åkerlund et Bill Skarsgård. Nous ne pouvons pas imaginer une meilleure équipe pour raconter l’histoire complexe de Clark Olofsson et comment il est devenu l’une des personnalités les plus controversées de l’époque suédoise moderne.”