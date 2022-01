OPETH leader Mikael Åkerfeldt a rendu hommage au chanteur/bassiste Burke Shelley des légendaires rockeurs gallois PERRUCHE décédé le lundi 10 janvier à l’âge de 71 ans.

Plus tôt aujourd’hui, Mikaël prendre à OPETHsur les réseaux sociaux d’écrire : « J’ai failli m’étouffer avec mon café ce matin quand j’ai lu qu’une de mes idoles, la grande Burke Shelley de PERRUCHE était décédé. Quelle terrible perte !

« La plupart des gens savent PERRUCHE comme le groupe qui METALLIQUE couvert (‘Breadfan’, « Cours accéléré en chirurgie du cerveau ») il ya des siècles. Ils sont restés les outsiders de la scène même s’ils sont là dès le début de la création de la musique hard rock/heavy metal.

« Je pense Burke était l’un de ces gars qui était assez mal à l’aise avec le tag heavy metal, mais il est indéniable qu’ils ont contribué à le faire connaître aux masses. Je suis tombé sur eux dans les années 80. Un de mes amis (merci Stéphane!) m’a joué ‘Bandoiler’ à partir de 1975. Ce n’est pas le côté heavy de leur musique qui m’a attiré, mais plutôt le côté doux. Des chansons comme ‘S’éclipser’ sont magnifiques. Et le majestueux ‘Napoléon Bona-Partie 1 & 2’ ont présenté une dynamique que beaucoup de leurs pairs n’avaient tout simplement pas. Depuis j’ai assez impressionnant PERRUCHE section. Leur côté plus doux reste ma partie préférée de leur musique. « Tout dans mon coeur », ‘Vous et moi’, ‘Rend moi heureux’, « Jeune est un monde » etc. Burke avait une qualité jazzy à sa voix ainsi que la capacité de crier comme le meilleur d’entre eux. Je pense qu’il était un grand fan de Paul Mccartney, ou du moins c’est ce que j’entends.

« Nous avons enregistré 2 albums au Rockfield studio à Monmouth/Pays de Galles, qui était en quelque sorte le studio de prédilection pour PERRUCHE. Je me souviens avoir attendu qu’ils passent, mais ils ne l’ont jamais fait. Pourquoi le feraient-ils ? Rêves d’enfant de ma part. Je ne les ai donc jamais rencontrés malheureusement. J’ai quand même réussi à les voir vivre deux fois, et ils sont fantastiques !

« Merci Burke, pour toute votre musique fantastique ! Et nos plus sincères condoléances aux Shelley famille ainsi qu’aux autres membres du groupe, passés et présents. »

Les nouvelles de Burkele décès a été partagé lundi par sa fille Ela. Elle a écrit sur Facebook : « C’est avec une grande tristesse que je vous annonce le décès de mon père, John Burke Shelley. Il est décédé ce soir dans son sommeil à l’hôpital Heath de Cardiff, sa ville natale. Il avait 71 ans. Merci de respecter la famille pendant cette période.

« Avec amour, Ses quatre enfants : Ela, Osian, Dimitri et Nathaniel. »

Il y a deux ans, Shelley a déclaré qu’il souffrait d’un anévrisme aortique – un gonflement dangereux et anormal de l’artère principale qui alimente le corps en sang. Il luttait également contre le syndrome de Stickler, une maladie génétique qui peut causer de graves problèmes de vision, d’audition et d’articulation. À l’époque, il avait déclaré à Wales Online qu’il avait refusé la chirurgie en raison du risque qu’elle cause des dommages irréparables à la colonne vertébrale.

« Je veux vivre la vie qu’il me reste et ne pas être paralysé », a-t-il déclaré. « J’ai foi en Dieu et je ne me soucie pas de l’endroit où je vais. Alors j’irai juste quand il décidera de me prendre et, en attendant, je continuerai à faire ce que je veux faire. Simple comme que. »

Shelley a déclaré que l’opération qu’il avait subie en 2010 pour un anévrisme de l’aorte avait endommagé son diaphragme, l’empêchant de chanter correctement.

Souvent considéré comme un croisement entre SABBAT NOIR et SE RUER, la tenue sous-estimée a influencé d’innombrables artistes, malgré d’innombrables changements de composition tout au long de leur histoire.

Le groupe formé à l’origine en 1967 à Cardiff, au Pays de Galles, était composé de Shelley (voix, basse), Tony Bourge (guitare) et Ray Phillips (batterie), et au début des années 1970, ils avaient signé un accord avec Dossiers MCA.

Cette première gamme reste PERRUCHEest le plus définitif, en raison du fait qu’il a engendré trois des meilleurs albums du groupe – le premier éponyme de 1971, 1972 « Brailler » et 1973 « Ne tournez jamais le dos à un ami » – tandis que les titres de chansons excentriques du groupe sont devenus en quelque sorte une marque de fabrique pour le trio (comme des chansons comme « Femme parachutiste désintégrée nue », » Chaud comme l’aisselle d’un docker « , « Dans l’emprise d’un monteur de pneus » et « Tu es la plus grande chose depuis le lait en poudre »).

Malgré la construction d’un nombre important d’adeptes dans leur pays d’origine (sans jamais sortir du statut de culte aux États-Unis), Phillips a quitté le groupe avant leur quatrième album, 1974 « Pour le tuer! », remplacé par un nouveau venu Pete Botte, ce qui déclencherait à son tour une vague de changements constants au fil des ans pour le groupe (la seule constante PERRUCHE membre depuis le début était Shelley). D’autres versions ont été publiées tout au long des années 70, y compris les années 1975 « Cartouchière ».

Shelley et la société resteraient ensemble pendant quelques années de plus avant de se séparer discrètement au milieu des années 80. Mais presque dès qu’ils se sont dissous, plusieurs groupes de haut niveau ont commencé à couvrir PERRUCHE classiques, y compris METALLIQUE (« Cours accéléré en chirurgie du cerveau » et « Pain à pain »), IRON MAIDEN (« Je ne vois pas mes sentiments »), à leurs débuts en club VAN HALEN était connu pour couvrir la chanson titre de « Pour le tuer! »



