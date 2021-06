Todd Dunlap, nouveau PDG d’OfferUp, à gauche, et Nick Huzar, co-fondateur et chef de produit d’OfferUp (photo OfferUp) Todd Dunlap a de l’expérience dans le lancement de nouveaux produits et la mise à l’échelle d’entreprises. Au cours d’une longue carrière chez Microsoft, Dunlap a fait décoller la Xbox d’origine en tant que COO de la […] More