Mikaela Mayer c. Erica Farias et Adam López vs. Isaac Dogboe ajouté à Inoue vs. Dasmarinas at Virgin Hotels Las Vegas

LAS VEGAS (14 mai 2021) – La première défense du titre mondial de Mikaela Mayer aura lieu sur une undercard monstre. Mayer, l’ancienne olympienne américaine de Los Angeles, mettra en jeu son titre WBO Women’s Junior Lightweight contre l’ancienne championne du monde en deux divisions Erica Farias le samedi 19 juin au Théâtre des Virgin Hotels Las Vegas.

Le Mayer vs. Farias sera la co-principale caractéristique de l’émission mettant en vedette la championne du monde WBA / IBF des poids coq Naoya «Monster» Inoue contre le challenger obligatoire Michael «Hot and Spicy» Dasmarinas.

Et, dans une bataille de poids plume de 10 rounds, Adam “BluNose” López défendra sa ceinture NABF contre l’ancien champion du monde junior poids plume Isaac “Royal Storm” Dogboe.

Les combats Inoue-Dasmarinas et Mayer-Farias seront télévisés en direct sur ESPN et ESPN Deportes (diffusion simultanée sur ESPN +) à 22 h HE / 19 h HP. Le combat Dogboe-Lopez sera parmi les combats préliminaires diffusés exclusivement sur ESPN + avant le double titre mondial.

Dans une promotion Top Rank, les billets au prix de 200 $, 100 $, 75 $ et 50 $ seront mis en vente le mercredi 19 mai à 12 h (heure du Pacifique) et peuvent être achetés en visitant Etix.com.

“Mikaela Mayer est l’avenir de la boxe féminine, et je ne doute pas qu’elle brillera dans sa première défense du titre mondial”, a déclaré le légendaire promoteur de Top Rank Bob Arum. «Il veut tous les plus grands noms, mais il doit d’abord dépasser un ancien champion du monde difficile à Erica Farias. López-Dogboe est un combat d’action incontournable qui propulsera le vainqueur au concours du titre. “

Mayer (14-0, 5 KOs) a remporté son titre mondial en octobre dernier sur l’undercard Inoue-Jason Moloney, détrônant la championne Ewa Brodnicka avec une victoire par décision unanime presque blanchie. Depuis qu’elle est devenue professionnelle, Mayer n’a perdu que quelques tours et, en juillet dernier, est devenue la première boxeuse à figurer en tête d’un classement supérieur sur la carte ESPN. Farias (26-4, 10 KO) a détenu des titres juniors poids welters et légers et a remporté 14 combats pour le titre mondial. Il a récemment perdu une paire de titres juniors poids welters contre Jessica McCaskill, qui a détrôné la grande Cecilia Brækhus pour le championnat incontesté des poids welters.

Mayer a déclaré: «Je suis excité pour ma première défense de titre en tant que champion du monde WBO. Bien qu’il ait cherché un combat d’unification, Farías est un adversaire digne qui sera un combat divertissant et plein d’action. Elle apporte d’excellentes références et n’a perdu que face à certaines des meilleures femmes de la boxe aujourd’hui. Je suis prêt et impatient de passer un autre test et de montrer les compétences qui finiront par faire de moi un champion incontesté. “

Dogboe (21-2, 15 KOs) a remporté le titre mondial poids plume junior WBO en avril 2018 avec un KO dramatique sur Jessie Magdaleno, mais après une défense de titre, son élan a été réduit par une paire de défaites contre Emanuel «Vaquero» Navarrete. Il est revenu en juillet dernier après une mise à pied de 26 mois et a battu Chris Avalos en route vers une victoire par élimination directe au huitième tour. Lopez (15-2, 6 KOs), de Glendale, Californie, a vaincu le plus récemment l’ancien champion du monde Jason Sanchez en 10 rounds, sa deuxième victoire consécutive depuis son vaillant effort, un jour plus tôt, contre Oscar Valdez en novembre 2019. Lopez a rebondi de la défaite de TKO contre Valdez avec une décision à la majorité remportée en juin dernier sur Louie Coria, que de nombreux experts en boxe classaient parmi les meilleurs combats de l’année.

Lopez a déclaré: «Dogboe est un ancien champion du monde qui vient toujours se battre. Mais maintenant, je suis un combattant différent et je sais ce qu’une victoire signifierait pour ma carrière. Je viens à Las Vegas pour voler la vedette. “