Mike Ashley a offert à Harry Redknapp un jet privé pour s’entraîner tous les jours pour le tenter de rejoindre Newcastle tout en vivant sur la côte sud

Harry Redknapp a révélé que l’ancien propriétaire de Newcastle, Mike Ashley, lui avait déjà offert un jet privé pour aller et revenir de l’entraînement tous les jours afin de faire atterrir le manager en demande.

Redknapp était en tête de la liste de souhaits d’Ashley à l’époque, après avoir guidé Portsmouth vers une victoire surprise de la FA Cup contre Cardiff en 2008.

Redknapp aurait pris son envol s’il avait rejoint Newcastle, plutôt que de quitter son domicile sur la côte sud

À l’époque, Mike Ashley semblait être le sauveur de Newcastle, ce qui ne pourrait pas être plus différent des dernières années de son mandat.

Newcastle s’était récemment séparé de Sam Allardyce et était un an après le début du mandat d’Ashley qui a commencé avec beaucoup plus d’espoir que la façon dont il s’est terminé.

Le magnat de la vente au détail disposait à l’époque d’une trésorerie abondante et cherchait à soutenir son nouvel achat, allant jusqu’à payer un jet privé quotidien afin de sécuriser son meilleur candidat à l’entraînement.

Redknapp a révélé que l’offre l’avait presque tenté de rejoindre le club et de faire la navette depuis sa maison de luxe à Sandbanks sur la côte sud.

« Ce qu’ils m’ont dit était très, très tentant », a déclaré Redknapp. « Notamment parce que, quel que soit l’appartement qu’ils m’auraient acheté, ils étaient prêts à s’allonger dans un avion privé depuis l’aéroport de Bournemouth à 7 heures du matin tous les matins.

Redknapp était en demande après une victoire en FA Cup avec Portsmouth et Ashley était désespéré de l’amener à Newcastle

« Ensuite, vers cinq heures, ils me ramèneraient à la maison par avion si je ne voulais pas rester debout, alors je pourrais toujours vivre ici si je le voulais.

« Je dois admettre que j’y ai réfléchi très sérieusement et à un moment donné, c’était vraiment ‘Pourquoi pas ?' »

Redknapp a finalement refusé l’offre, restant à la place à Portsmouth, mais seulement jusqu’en octobre, date à laquelle il a ensuite déménagé à Tottenham.

Le joueur de 74 ans a connu le succès aux Spurs, les emmenant en Ligue des champions, et était régulièrement lié au travail en Angleterre.

Redknapp a décidé de rester à Portsmouth, mais seulement quelques mois avant de rejoindre les Spurs et de les emmener en Ligue des champions

Cependant, le cheminement de carrière de Redknapp aurait pu être très différent s’il avait accepté le poste dans le nord-est, mais un facteur l’a poussé à s’y opposer.

« C’est un club tellement énorme, avec une base de fans énorme, et il a toujours eu un potentiel énorme », a-t-il expliqué.

«Mais plus j’y pensais, plus je ne pensais pas que cela pouvait fonctionner. Dès que nous en perdions quelques-uns, les Geordies se mettaient en colère contre moi en volant chaque jour à travers le pays.

Redknapp a envisagé cette décision, mais savait que ses partisans seraient mécontents de son trajet domicile-travail

« Je n’avais vraiment pas envie de ça, alors à la fin j’ai dit non… mais il ne fait aucun doute que j’ai été vraiment influencé pendant un certain temps, car c’est vraiment un club fantastique. »

Redknapp a annoncé sa retraite de la direction en 2017 après de courts séjours à Birmingham et dans l’équipe nationale de Jordanie.

