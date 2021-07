Mike Ashley exhorte la Premier League à laisser l’arbitrage de prise de contrôle de Newcastle se dérouler en public

in

Mike Ashley a défié la Premier League de permettre à la demande d’arbitrage de Newcastle à son encontre d’être entendue en public.

Le propriétaire de Newcastle a également exhorté le gouvernement à intervenir s’il refuse alors que le débat entourant l’échec de la prise de contrôle se poursuit.

Le prince héritier saoudien Mohammad Bin Salman faisait partie du consortium pour acheter le club de football, mais l’accord a échoué

Le magnat des vêtements de sport a lancé une attaque juridique à deux volets contre l’instance dirigeante après avoir échoué à prendre une décision sur un projet d’offre publique d’achat largement soutenu par les Saoudiens l’année dernière après 17 semaines de délibérations dans le cadre du test de ses propriétaires et administrateurs, et cite maintenant la débâcle de la Super League européenne pour soutenir sa demande de plus de transparence.

Une ligne d’attaque est le dossier d’arbitrage, qui doit se tenir plus tard ce mois-ci, et se concentre sur la manière dont la Premier League a appliqué ses règles lors de l’examen de l’offre du consortium dirigé par Amanda Staveley, et l’influence présumée de ses partenaires commerciaux. sur ce processus.

Une déclaration du club publiée jeudi a déclaré: «Les règles EPL prévoient que l’ensemble du processus d’arbitrage est confidentiel. Cependant, les deux parties peuvent convenir qu’il soit public. Le club pense qu’il devrait l’être.

« Les questions en jeu, y compris la légalité du processus décisionnel de l’EPL et l’influence présumée largement médiatisée des partenaires commerciaux de l’EPL sur les décisions de l’EPL, intéressent beaucoup plus d’autres clubs de football, les fans et le public en général.

Le propriétaire de Newcastle a appelé la Premier League à être plus transparente

« La récente tentative de rupture de certains clubs de l’EPL – et la réaction du gouvernement et du public à celle-ci – a de nouveau mis en évidence le besoin de transparence et d’équité dans la gouvernance du football.

“Fini le temps où les décisions importantes qui affectent les clubs et leurs fans devraient être prises secrètement, à huis clos et à l’abri des regards du public.

« Le club n’a rien à cacher en ce qui concerne l’arbitrage et invite l’EPL à accepter qu’il ne se déroule plus à huis clos. Si l’EPL a agi légalement et correctement, elle ne devrait avoir aucune raison d’avoir peur des projecteurs publics. »

Le consortium, financé à 80 pour cent par la société saoudienne

Le Fonds d’investissement public avec les frères Reuben et PCP Capital Partners de Staveley prenant chacun une participation de 10%, a lancé sa tentative d’achat de plus de 300 millions de livres sterling en avril de l’année dernière, mais a retiré son offre le 30 juillet avec une décision toujours en attente.

Le soutien du prince héritier saoudien permettrait à Newcastle de rivaliser avec les meilleures équipes du monde

Tout au long de la période intermédiaire, Ashley et les acheteurs potentiels étaient convaincus qu’il n’y avait “pas de drapeaux rouges” et ont insisté sur le fait qu’ils avaient répondu aux préoccupations concernant les liens de l’État saoudien avec l’offre et le piratage télévisé.

Le patron de Frasers Group était donc furieux lorsque l’accord a échoué et a également déposé une plainte auprès du Tribunal d’appel de la concurrence.

Cependant, c’est la demande d’arbitrage qui est actuellement l’objectif principal du club, et le dernier développement représente une escalade significative.

Le communiqué poursuit : « À ce jour, l’EPL a fermement résisté à tout examen public de son processus décisionnel. Elle a tenté, sans succès, d’empêcher la publication du jugement de la Haute Cour sur des éléments de l’arbitrage en février dernier.

La déclaration faisait référence à la tentative d’échappée de la Super League pour suggérer pourquoi une plus grande transparence est nécessaire

«Il tente actuellement d’empêcher les tribunaux de la concurrence qui examinent une réclamation des vendeurs du club de se dérouler en public, arguant que cela devrait également se dérouler dans le cadre d’un arbitrage confidentiel.

“Le club a donc invité l’EPL à accepter – car la revendication soulève des problèmes si importants de gouvernance sportive, de transparence et d’ouverture – qu’elle devrait être tenue en public.

« Le club est prêt à ce que chaque étape du processus soit publique : le public doit pouvoir voir les preuves et les arguments des parties ainsi que la décision complète du tribunal lorsqu’elle est rendue.

« Le gouvernement a menacé à juste titre d’intervenir en réaction au projet de rupture avec l’EPL plus tôt cette année, et la réaction des fans de football et du grand public a contribué à stopper l’émergence de la Super League européenne (ESL).

« Si l’EPL continue d’insister sur le fait que la demande du club doit être déterminée à huis clos, le club demande aux députés, au gouvernement, aux médias et au grand public d’appeler l’EPL à enfin accepter l’examen public de son processus décisionnel.

La Premier League n’a pas commenté l’affaire jeudi soir.