Mike Budenholzer renouvelle son contrat avec les Milwaukee Bucks

Après avoir dirigé dollars de Milwaukee pour gagner votre première bague en 50 ans, Mike Budenholzer Il a signé une prolongation de contrat de trois saisons avec la franchise du Wisconsin, selon ESPN. L’entraîneur, qui entame désormais sa dernière année de contrat, renouvelle ainsi jusqu’à la saison 2024/25.

“L’appréciation que j’ai de faire partie des Bucks est difficile à expliquer. Les joueurs ont obtenu de grands succès des deux côtés du terrain. Nous avons les meilleurs joueurs et je les remercie pour tout. Ils ont grandi et nous avons grandi ensemble pendant les trois dernières saisons », a déclaré Budenholzer après son renouvellement.

L’objectif pour la saison suivante, très clair : “Nous avons hâte de reprendre le travail et de disputer un autre championnat NBA. Nous devons essayer d’être meilleurs et de construire de grandes équipes en faisant un excellent travail sur et en dehors du terrain.”

Trois saisons

Budenholzer accumule trois saisons chez les Bucks et il faut dire que si les choses ne s’étaient pas bien passées pour lui cette dernière saison, il aurait pu être congédié, puisque lors des deux premières l’équipe était la meilleure de l’année en championnat régulier, mais est tombé plus tôt que prévu en playoffs. Après la victoire, nul doute que le projet tourne autour de Giannis Antetokounmpo et le technicien.