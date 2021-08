Mike Carey, soutenu par Trump, remporte la 15e primaire républicaine de l’Ohio 10z viral

Lobbyiste du charbon Mike Carey chevauchait l’ancien président celui de Donald Trump approbation à une victoire de 24 points dans une primaire républicaine surpeuplée pour l’élection spéciale du 15e district du Congrès de l’Ohio pour occuper le siège laissé vacant par le représentant. Steve Stiver.

Mardi, Carey a battu dix autres candidats républicains pour obtenir la nomination pour les élections générales spéciales du 2 novembre. Carey a battu le candidat approuvé par Stivers, le représentant de l’État de l’Ohio. Jeff LaRe, de 24 points. Mais le champ bondé signifiait que Carey a gagné avec seulement 37% des voix, avec LaRe à la deuxième place avec 13,3%.

Carey a reçu l’approbation complète et totale de Trump il y a plusieurs semaines. A partir du 15 juillet :

Mike Carey, un vrai champion, se débrouille très bien contre le gang de RINOs dans le 15e district du Congrès de l’Ohio. Mike aime notre pays, est intelligent, fort, dur avec le crime et les frontières, adore nos militaires et nos vétérinaires, et protégera totalement notre deuxième amendement. Je connais Mike depuis de nombreuses années et il ne vous décevra pas ! Mike Carey a mon approbation complète et totale. Sortez et VOTEZ le 3 août 2021 !

Trump a publié une autre déclaration sur la course le 27 juillet :

De nombreux candidats du Grand État de l’Ohio, qui se présentent dans le district 15 du Congrès, disent que je les soutiens, alors qu’en réalité, je ne les connais pas, et je ne sais même pas qui ils sont. Mais je sais qui est Mike Carey, j’en sais beaucoup sur lui, et tout va bien. Mike Carey est le seul à avoir mon approbation et je pense qu’il fera le meilleur travail pour l’Ohio et pour les États-Unis. S’il vous plaît, votez pour Mike Carey mardi prochain, et qu’il n’y ait plus de doute sur qui j’ai approuvé !

Et Trump a envoyé une déclaration de félicitations mardi soir :

Belle victoire républicaine pour Mike Carey. De gros chiffres ! Merci à l’Ohio et à tous nos merveilleux patriotes américains. Félicitations à Mike et sa famille. Il ne vous laissera jamais tomber !

La victoire de Carey a amené les médias politiques à déclarer un retour de Trump, car la victoire intervient une semaine après qu’un candidat soutenu par Trump au Texas a été défait lors d’une élection spéciale du Congrès.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com