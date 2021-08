Mike Carey, soutenu par Trump, remporte la course primaire du GOP aux élections spéciales de l’Ohio .

Mike Carey, soutenu par l’ancien président Trump, a remporté la course primaire républicaine dans l’Ohio pour une élection spéciale à la Chambre mardi.

Carey, un lobbyiste de l’énergie, était pratiquement inconnu avant l’approbation de Trump parmi la douzaine de candidats du GOP, a rapporté The Hill. Le candidat républicain se présente pour le siège de l’ancien représentant du GOP Steve Stivers, qui a pris sa retraite du poste afin de diriger la Chambre de commerce de l’Ohio.

D’autres candidats, comme l’ancien représentant de l’État Ron Hood et le représentant de l’État Jeff LaRe, avaient été approuvés par le comité d’action politique du sénateur républicain du Kentucky Rand Paul et Stivers, respectivement. La semaine dernière, les groupes politiques de Trump ont lancé une campagne de 350 000 $ pour Carey sur des publicités numériques et télévisées, ainsi que des messages texte ciblés, a rapporté The Hill.

La victoire de Carey fait suite à la défaite d’une candidate soutenue par Trump, Susan Wright, au Texas la semaine dernière pour le siège au Congrès de son défunt mari lors d’une élection à faible taux de participation.

Carey est susceptible de remporter le siège aux élections générales de novembre, car Stivers avait remporté le siège en 2020 d’environ 26 points, selon The Hill.

