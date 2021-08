Mike Dean précise qu’il n’a pas abandonné l’album “Donda” de Kanye

in

Mike Dean avait tout le monde de la musique en train de penser qu’il avait peut-être abandonné le navire sur Kanye West‘s album à jamais retardé – mais le gars dit qu’il l’a mené à terme, malgré quelques tweets étranges.

Le légendaire producteur et hitmaker a fait l’objet de nombreuses conjectures au cours des dernières 24 heures en raison de ce que les gens percevaient comme des signes avant-coureurs que les choses n’allaient pas entre lui et Ye… et tout le processus créatif derrière “Donda” – qui reste n’est pas encore sorti.

Mike avait tweeté des choses comme “F *** IT” … et a plus tard répondu à un fan qui a suggéré que tout le déploiement de Kanye pour cela était malsain en disant: “Toxic. C’est tout.” Il publiait également des photos de lui à l’extérieur, et les gens pensaient que cela signifiait qu’il s’était finalement échappé Le bunker de KW.

Après que des rumeurs aient circulé selon lesquelles il s’était calmé et avait laissé “Donda” derrière lui…

Je veux dire des fans toxiques qui posent des questions à des écrivains idiots. Jésus. Les gens sont exclus du contexte. MDR. Au revoir — MIKE DEAN ! #MWA (@therealmikedean) 15 août 2021 @therealmikedean

Quant à tous les trucs “toxiques” … Mike a également précisé depuis qu’il parlait principalement de fans incessants qui le harcelaient à propos de la date de sortie, suggérant qu’ils étaient eux-mêmes les toxiques. Cela dit, il semble également penser que l’air du stade Mercedes-Benz pourrait également être un peu toxique, et est juste heureux de se dégourdir un peu les jambes.

BTW, Mike n’a en aucun cas été pris en otage là-bas – il a également tenu à répondre à cela ces dernières semaines.

22/07/21 TMZ.com

Pourtant, cela a été un voyage long et ardu pour sortir ce disque – et il ne semble pas y avoir de fin en vue à ce stade alors que Kanye continue de se terrer dans le stade et de brûler l’huile de minuit pour bricoler le produit final. Ceci, bien sûr, après DEUX événements d’écoute.

Lors de la dernière offre ce mois-ci, Kanye a été vu en train de parler à quelqu’un au téléphone … en plein milieu de la performance. Dean a dit que c’était en fait à lui que Ye parlait…

Alors, oui … Mike a été au cœur de l’action pour celui-ci – et compte tenu de l’attitude perfectionniste de Kanye envers “Donda”, des gens compréhensibles ont sauté le pas en supposant que MD en avait marre. Il s’avère, cependant, qu’il ne l’est pas… du moins pas avec cette partie.