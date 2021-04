Mike Elliott pour remplacer Allison au poste de directeur technique de Mercedes

L’équipe de Formule 1 Mercedes a annoncé que James Allison passera à un nouveau poste de directeur technique, avec Mike Elliott le remplaçant en tant que directeur technique.

Entrant en vigueur à partir de juillet 2021, Allison prendra du recul dans la gestion quotidienne des opérations techniques de la F1, rôle qu’il remplit depuis 2017. Au lieu de cela, l’ancien Ferrari se concentrera sur l’aide à la rencontre de l’équipe. les défis stratégiques de la prochaine ère du sport ».

Elliott, qui a rejoint Mercedes en 2012 en tant que responsable de l’aérodynamique, remplacera Allison en tant que directeur technique. L’ancien ingénieur McLaren et Renault est directeur technologique de Mercedes depuis 2017.

«Depuis qu’il a rejoint Mercedes en 2017, James a été un leader technique exceptionnel pour notre équipe, et il a énormément contribué à nos performances», a déclaré le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, après l’annonce. «Il allie une immense passion et détermination à une expertise approfondie et un caractère moral exceptionnel.

«Nous savions depuis un certain temps que son mandat de directeur technique s’achèverait cette année et je suis ravi que nous ayons pu façonner ce nouveau rôle pour le garder au sein de notre famille du sport automobile; il sera un partenaire d’entraînement important pour moi dans les années à venir et je sais que nous avons encore beaucoup à accomplir ensemble.

«Nous disons souvent que l’organisation est un organisme dynamique et que nous devons nous adapter continuellement si nous voulons vraiment prospérer. Une planification de la relève efficace a été une force de notre équipe, c’est pourquoi je suis ravi d’annoncer Mike dans son nouveau rôle de directeur technique. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois début 2013 lorsque j’ai rejoint l’équipe et j’ai passé de nombreuses heures à parler de l’équipe et de son évolution depuis. Mike est passé de notre chef de l’aérodynamique à maintenant être prêt à franchir le pas pour devenir directeur technique. Avec un groupe exceptionnel de hauts dirigeants techniques, cela nous place dans la meilleure position possible pour la prochaine ère du sport.

«Je crois fermement que les gens ont une durée de vie dans les rôles supérieurs dans ce sport, et j’ai choisi de quitter mon rôle de directeur technique afin de passer le relais au bon moment pour l’organisation et moi-même», a ajouté Allison .

«J’ai vécu quatre années et demie merveilleuses en tant que directeur technique, et ce fut un privilège spécial de diriger l’effort technique de l’équipe pendant cette période. C’est un grand plaisir d’être remplacé par Mike, un ingénieur exceptionnel au sein d’un groupe extrêmement solide de hauts dirigeants de l’équipe. Nous bénéficierons de la fraîcheur qu’il apportera à ce poste – et j’espère pouvoir continuer à apporter une contribution utile dans une nouvelle sphère d’activité dans mon rôle de CTO, en mettant l’accent sur l’augmentation de nos capacités à tous les niveaux et le soutien de Toto face aux grands défis stratégiques auxquels nous sommes confrontés dans un proche avenir. »

Elliott se concentrait principalement sur l’aérodynamique jusqu’à ce qu’il rejoigne l’équipe de course il y a trois ans.

Au cours des deux dernières années, il s’est concentré sur l’effet de l’aérodynamique sur la tenue de route du véhicule, ce qui, selon l’équipe, lui a donné «une compréhension approfondie des performances de la voiture».

«Ce fut un grand plaisir et un privilège de travailler pour James plus tôt dans ma carrière chez Renault, et depuis quatre ans chez Mercedes», a-t-il déclaré.

«Ses antécédents dans le sport parlent d’eux-mêmes, et il a été un coéquipier et un leader fantastique pour moi pendant cette période. Ce sont de grandes chaussures à combler et je suis ravi que nous puissions faire appel à son expertise dans son nouveau rôle de CTO. Sur le plan personnel, c’est une formidable opportunité de devenir directeur technique d’une équipe comme Mercedes, et je dois remercier Toto et notre entreprise de m’avoir fait confiance pour franchir ce nouveau rôle. C’est un privilège incroyable de faire partie de cette équipe et je sais que la force de leadership à tous les niveaux de l’entreprise sera essentielle à notre succès futur. J’ai hâte de commencer et de relever les nombreux défis techniques passionnants qui nous attendent dans les mois et les années à venir.